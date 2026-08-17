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ราคาปัจจุบัน Vault วันนี้ คือ 0.01846072 USD มูลค่าตลาด V เท่ากับ 1,846,067 USD ติดตามการอัปเดตราคา V เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Vault วันนี้ คือ 0.01846072 USD มูลค่าตลาด V เท่ากับ 1,846,067 USD ติดตามการอัปเดตราคา V เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Vault ราคา (V)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 V เป็น USD

$0.01844634
$0.01844634$0.01844634
+0.12%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Vault (V) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:52:51 (UTC+8)

ราคา Vault วันนี้

ราคาปัจจุบัน Vault (V) วันนี้ $ 0.01846072, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 12.40% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน V เป็น USD คือ $ 0.01846072 ต่อ V.

Vault มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,846,067 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 100.00M V ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา V เทรดระหว่าง $ 0.01636676 (ต่ำ) กับ $ 0.01841729 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.119747 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00575844

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น V เคลื่อนไหว +1.24% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +48.75% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 2.13K.

Vault (V) ข้อมูลการตลาด

$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M

$ 2.13K
$ 2.13K$ 2.13K

$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M

100.00M
100.00M 100.00M

99,999,727.691246
99,999,727.691246 99,999,727.691246

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Vault คือ $ 1.85M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2.13K อุปทานหมุนเวียนของ V คือ 100.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 99999727.691246 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.85M

ประวัติราคา Vault USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01636676
$ 0.01636676$ 0.01636676
ต่ำสุด 24h
$ 0.01841729
$ 0.01841729$ 0.01841729
สูงสุด 24h

$ 0.01636676
$ 0.01636676$ 0.01636676

$ 0.01841729
$ 0.01841729$ 0.01841729

$ 0.119747
$ 0.119747$ 0.119747

$ 0.00575844
$ 0.00575844$ 0.00575844

+1.24%

+12.40%

+48.75%

+48.75%

ประวัติราคา Vault (V) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Vault เป็น USD เท่ากับ $ +0.00203649
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Vault เป็น USD เท่ากับ $ -0.0009104937
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Vault เป็น USD เท่ากับ $ -0.0019326767
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Vault เป็น USD เท่ากับ $ +0.000005371404031677

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00203649+12.40%
30 วัน$ -0.0009104937-4.93%
60 วัน$ -0.0019326767-10.46%
90 วัน$ +0.000005371404031677+0.00%

การคาดการณ์ราคา Vault

การคาดการณ์ราคา Vault (V) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ V ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Vault (V) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Vault อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Vault จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา V ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Vault

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

เกี่ยวกับ Vault

ราคาตลาดปัจจุบันของ Vault คือเท่าไร?

Vault มีมูลค่าอยู่ที่ ฿0.5962208169544139184000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง 12.39% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

V มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ V การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

Vault มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ V คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 99999727.691246 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ Vault คือเท่าไร?

Vault มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

V มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Liquid Staking อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Solana Ecosystem,Liquid Staking โมเมนตัมของ V จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Vault

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:52:51 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Vault (V)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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