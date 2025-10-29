ราคาปัจจุบัน USDZ วันนี้ คือ 0.833642 USD ติดตามการอัปเดตราคา USDZ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา USDZ ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน USDZ วันนี้ คือ 0.833642 USD ติดตามการอัปเดตราคา USDZ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา USDZ ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคาปัจจุบัน 1 USDZ เป็น USD

$0.833642
+0.70%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
USDZ (USDZ) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:22:08 (UTC+8)

ข้อมูลราคา USDZ (USDZ) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.807568
ต่ำสุด 24h
$ 0.836434
สูงสุด 24h

$ 0.807568
$ 0.836434
$ 1.16
$ 0.428493
+0.94%

+0.72%

-2.27%

-2.27%

ราคาเรียลไทม์ USDZ (USDZ) คือ $0.833642 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดUSDZ ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.807568 และราคาสูงสุด $ 0.836434 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ USDZ คือ $ 1.16 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.428493

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น USDZ มีการเปลี่ยนแปลง +0.94% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.72% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -2.27% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

USDZ (USDZ) ข้อมูลการตลาด

$ 250.09K
--
$ 250.09K
300.00K
300,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ USDZ คือ $ 250.09K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ USDZ คือ 300.00K โดยมีอุปทานรวมที่ 300000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 250.09K

ประวัติราคา USDZ (USDZ) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา USDZ เป็น USD เท่ากับ $ +0.00593425
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา USDZ เป็น USD เท่ากับ $ -0.1604584117
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา USDZ เป็น USD เท่ากับ $ -0.1229392698
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา USDZ เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00593425+0.72%
30 วัน$ -0.1604584117-19.24%
60 วัน$ -0.1229392698-14.74%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ USDZ (USDZ)

Yield-bearing stable LP Token for ZO Perpetuals Market

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา USDZ (USD)

USDZ (USDZ) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ USDZ (USDZ) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ USDZ

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา USDZ ตอนนี้!

USDZ เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ USDZ (USDZ)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ USDZ (USDZ) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ USDZโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ USDZ (USDZ)

วันนี้ USDZ (USDZ) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน USDZ เป็นUSD คือ 0.833642 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน USDZ เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ USDZ เป็น USD คือ $ 0.833642 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ USDZ คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ USDZ คือ $ 250.09K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ USDZ คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ USDZ คือ 300.00K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ USDZ คือเท่าใด?
USDZ ถึงราคา ATH ที่ 1.16 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ USDZ คือเท่าไร?
USDZ ถึงราคา ATL ที่ 0.428493 USD
ปริมาณการเทรดของ USDZ คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ USDZ คือ -- USD
ปีนี้ USDZ จะสูงขึ้นอีกไหม?
USDZ อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา USDZ เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ USDZ (USDZ)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

