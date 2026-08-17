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ราคาปัจจุบัน TrustFi Network วันนี้ คือ 0.0022074 USD มูลค่าตลาด TFI เท่ากับ 217,990 USD ติดตามการอัปเดตราคา TFI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน TrustFi Network วันนี้ คือ 0.0022074 USD มูลค่าตลาด TFI เท่ากับ 217,990 USD ติดตามการอัปเดตราคา TFI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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TrustFi Network ราคา (TFI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 TFI เป็น USD

$0.0022074
$0.0022074$0.0022074
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
TrustFi Network (TFI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:34:14 (UTC+8)

ราคา TrustFi Network วันนี้

ราคาปัจจุบัน TrustFi Network (TFI) วันนี้ $ 0.0022074, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.17% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TFI เป็น USD คือ $ 0.0022074 ต่อ TFI.

TrustFi Network มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 217,990 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 49.88M TFI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TFI เทรดระหว่าง $ 0.00219836 (ต่ำ) กับ $ 0.00221549 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.523648 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00208477

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TFI เคลื่อนไหว +0.07% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.20% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 26.13.

TrustFi Network (TFI) ข้อมูลการตลาด

$ 217.99K
$ 217.99K$ 217.99K

$ 26.13
$ 26.13$ 26.13

$ 220.74K
$ 220.74K$ 220.74K

49.88M
49.88M 49.88M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ TrustFi Network คือ $ 217.99K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 26.13 อุปทานหมุนเวียนของ TFI คือ 49.88M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 220.74K

ประวัติราคา TrustFi Network USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00219836
$ 0.00219836$ 0.00219836
ต่ำสุด 24h
$ 0.00221549
$ 0.00221549$ 0.00221549
สูงสุด 24h

$ 0.00219836
$ 0.00219836$ 0.00219836

$ 0.00221549
$ 0.00221549$ 0.00221549

$ 0.523648
$ 0.523648$ 0.523648

$ 0.00208477
$ 0.00208477$ 0.00208477

+0.07%

-0.17%

+0.20%

+0.20%

ประวัติราคา TrustFi Network (TFI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา TrustFi Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TrustFi Network เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000611767
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TrustFi Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000533480
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TrustFi Network เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000000026745234855

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.17%
30 วัน$ +0.0000611767+2.77%
60 วัน$ -0.0000533480-2.41%
90 วัน$ +0.0000000026745234855+0.00%

การคาดการณ์ราคา TrustFi Network

การคาดการณ์ราคา TrustFi Network (TFI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TFI ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา TrustFi Network (TFI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ TrustFi Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา TrustFi Network จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TFI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา TrustFi Network

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TrustFi Network (TFI) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemLaunchpad

เกี่ยวกับ TrustFi Network

ราคาปัจจุบันของ TrustFi Network คือเท่าไร?

TrustFi Network (TFI) ซื้อขายอยู่ที่ ฿0.071291793134025828000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -0.17% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

TrustFi Network มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค BNB Chain Ecosystem,Launchpad TFI มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ TFI ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TFI มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ TrustFi Network มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 49879400.0 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ TFI คือเท่าไร?

ปัจจุบัน TrustFi Network ครองอันดับตลาดที่ #5630 ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿7040363.31670122780000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TrustFi Network มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ -0.17% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

TrustFi Network เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม BNB Chain Ecosystem,Launchpad TFI แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ TrustFi Network

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:34:14 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ TrustFi Network (TFI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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