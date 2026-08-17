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ราคาปัจจุบัน TON Community วันนี้ คือ 0.00472729 USD มูลค่าตลาด TON เท่ากับ 1,267,486 USD ติดตามการอัปเดตราคา TON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน TON Community วันนี้ คือ 0.00472729 USD มูลค่าตลาด TON เท่ากับ 1,267,486 USD ติดตามการอัปเดตราคา TON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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TON Community ราคา (TON)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 TON เป็น USD

$0.00472833
$0.00472833$0.00472833
+0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
TON Community (TON) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:23:32 (UTC+8)

ราคา TON Community วันนี้

ราคาปัจจุบัน TON Community (TON) วันนี้ $ 0.00472729, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.76% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TON เป็น USD คือ $ 0.00472729 ต่อ TON.

TON Community มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,267,486 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 268.12M TON ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TON เทรดระหว่าง $ 0.00467919 (ต่ำ) กับ $ 0.00482753 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.104949 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00331783

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TON เคลื่อนไหว +0.16% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -9.20% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 582.91.

TON Community (TON) ข้อมูลการตลาด

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

$ 582.91
$ 582.91$ 582.91

$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M

268.12M
268.12M 268.12M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ TON Community คือ $ 1.27M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 582.91 อุปทานหมุนเวียนของ TON คือ 268.12M โดยมีอุปทานรวมที่ 400000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.89M

ประวัติราคา TON Community USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00467919
$ 0.00467919$ 0.00467919
ต่ำสุด 24h
$ 0.00482753
$ 0.00482753$ 0.00482753
สูงสุด 24h

$ 0.00467919
$ 0.00467919$ 0.00467919

$ 0.00482753
$ 0.00482753$ 0.00482753

$ 0.104949
$ 0.104949$ 0.104949

$ 0.00331783
$ 0.00331783$ 0.00331783

+0.16%

-1.75%

-9.20%

-9.20%

ประวัติราคา TON Community (TON) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา TON Community เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TON Community เป็น USD เท่ากับ $ -0.0016476907
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TON Community เป็น USD เท่ากับ $ -0.0022266126
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TON Community เป็น USD เท่ากับ $ -0.000000001611008228

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.75%
30 วัน$ -0.0016476907-34.85%
60 วัน$ -0.0022266126-47.10%
90 วัน$ -0.000000001611008228-0.00%

การคาดการณ์ราคา TON Community

การคาดการณ์ราคา TON Community (TON) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TON ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา TON Community (TON) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ TON Community อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา TON Community จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TON ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา TON Community

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TON Community (TON) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum Ecosystem

เกี่ยวกับ TON Community

ราคาปัจจุบันของ TON Community วันนี้คือเท่าไร?

ราคาสดของ TON Community อยู่ที่ ฿0.1526759901986721738000 โดยมีการเปลี่ยนแปลง -1.75% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขนี้จะถูกอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนสภาพตลาดโลกที่แม่นยำ

โครงสร้างราคาประจำวันของ TON เป็นอย่างไร?

TON เทรดระหว่าง ฿0.1511225176745502918000 และ ฿0.1559134140202517466000 ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของราคาภายในวันและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

วันนี้ TON Community มีความผันผวนมากแค่ไหน?

โทเค็นนี้มีความผันผวน --% ในหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินได้ว่าตลาดกำลังมีเสถียรภาพหรือตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน TON กำลังซื้อขายอยู่ในโซนทางเทคนิคใด?

การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุด แสดงให้เห็นว่า TON กำลังมีโมเมนตัมระยะสั้นปานกลาง โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพคล่องและทิศทางตลาดโดยรวม

อันดับและขนาดตลาดโดยรวมของ TON Community คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตลาดที่ ฿40935648.14364132492000 TON Community อยู่ในอันดับที่ #2631 ซึ่งบ่งบอกถึงการมีบทบาทสำคัญในตลาดและความสนใจจากนักลงทุน

ปริมาณการซื้อขายของ TON ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?

โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากเทรดเดอร์ทั่วโลก

TON Community เทียบกับ ATH และ ATL อย่างไร?

ATH ของมันคือ ฿3.38950910465836578000 ส่วน ATL คือ ฿0.1071550466675115126000 ซึ่งช่วยให้เห็นศักยภาพราคาในระยะยาวและการปรับตัวลดลง

ปัจจัยพื้นฐานใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตลาดของ TON?

ปัจจัยหลักประกอบด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (268121355.45057216 โทเค็น) ผลการดำเนินงานของหมวดหมู่ใน Ethereum Ecosystem และกิจกรรมบนบล็อกเชนทั่วทั้ง -- ซึ่งล้วนมีส่วนกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ TON Community

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:23:32 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ TON Community (TON)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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