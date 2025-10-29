Tokeo ราคา (TOKE)
-0.70%
+4.59%
-3.39%
-3.39%
ราคาเรียลไทม์ Tokeo (TOKE) คือ $0.01333058 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดTOKE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01257663 และราคาสูงสุด $ 0.0137027 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ TOKE คือ $ 0.081304 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00745933
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น TOKE มีการเปลี่ยนแปลง -0.70% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +4.59% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -3.39% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Tokeo คือ $ 709.68K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ TOKE คือ 53.23M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.33M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Tokeo เป็น USD เท่ากับ $ +0.00058483
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tokeo เป็น USD เท่ากับ $ -0.0026525774
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tokeo เป็น USD เท่ากับ $ -0.0054892902
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tokeo เป็น USD เท่ากับ $ -0.02292053573950234
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.00058483
|+4.59%
|30 วัน
|$ -0.0026525774
|-19.89%
|60 วัน
|$ -0.0054892902
|-41.17%
|90 วัน
|$ -0.02292053573950234
|-63.22%
Tokeo is a multi-chain Power dApp, available on iOS and Android, with a wallet at its core.
It provides multiple features to users such as token swaps, Collectible trading, on/off-ramping, risk ratings, charting and descriptions, multiple other tooling
Enhanced User Experience Tokeo revolutionizes the user experience, offering extensive personalization options and supported by an intelligent push notification engine.
It introduces an exhilarating mobile-first approach that caters to Cardano users across the globe, ensuring seamless accessibility and engagement.
Unique Features Tokeo is set to unveil groundbreaking features that redefine the trading experience on mobile devices. Moreover, we've streamlined the onboarding process for new users, making it simpler and more intuitive without compromising security.
Our commitment extends to nurturing the Cardano ecosystem while seamlessly introducing the next generation of users. By facilitating direct on-chain interactions, Tokeo enables in-app token swaps and market-based collectible transactions, all within a native framework.
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|10-27 16:29:31
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
|10-26 23:17:37
|อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
|10-26 19:10:22
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
|10-25 15:47:08
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
|10-25 13:34:16
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
|10-25 06:10:28
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้
