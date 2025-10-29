ราคาปัจจุบัน Tokeo วันนี้ คือ 0.01333058 USD ติดตามการอัปเดตราคา TOKE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TOKE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Tokeo วันนี้ คือ 0.01333058 USD ติดตามการอัปเดตราคา TOKE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TOKE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TOKE

ข้อมูลราคา TOKE

เอกสารไวท์เปเปอร์ TOKE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ TOKE

โทเคโนมิกส์ TOKE

การคาดการณ์ราคา TOKE

Tokeo โลโก้

Tokeo ราคา (TOKE)

ราคาปัจจุบัน 1 TOKE เป็น USD

$0.01333058
$0.01333058
+4.50%1D
Tokeo (TOKE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:17:57 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Tokeo (TOKE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

-0.70%

+4.59%

-3.39%

-3.39%

ราคาเรียลไทม์ Tokeo (TOKE) คือ $0.01333058 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดTOKE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01257663 และราคาสูงสุด $ 0.0137027 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ TOKE คือ $ 0.081304 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00745933

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น TOKE มีการเปลี่ยนแปลง -0.70% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +4.59% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -3.39% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Tokeo (TOKE) ข้อมูลการตลาด

$ 709.68K
--
$ 1.33M
53.23M
100,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Tokeo คือ $ 709.68K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ TOKE คือ 53.23M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.33M

ประวัติราคา Tokeo (TOKE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Tokeo เป็น USD เท่ากับ $ +0.00058483
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tokeo เป็น USD เท่ากับ $ -0.0026525774
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tokeo เป็น USD เท่ากับ $ -0.0054892902
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tokeo เป็น USD เท่ากับ $ -0.02292053573950234

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00058483+4.59%
30 วัน$ -0.0026525774-19.89%
60 วัน$ -0.0054892902-41.17%
90 วัน$ -0.02292053573950234-63.22%

อะไรคือ Tokeo (TOKE)

Tokeo is a multi-chain Power dApp, available on iOS and Android, with a wallet at its core.

It provides multiple features to users such as token swaps, Collectible trading, on/off-ramping, risk ratings, charting and descriptions, multiple other tooling

Enhanced User Experience Tokeo revolutionizes the user experience, offering extensive personalization options and supported by an intelligent push notification engine.

It introduces an exhilarating mobile-first approach that caters to Cardano users across the globe, ensuring seamless accessibility and engagement.

Unique Features Tokeo is set to unveil groundbreaking features that redefine the trading experience on mobile devices. Moreover, we've streamlined the onboarding process for new users, making it simpler and more intuitive without compromising security.

Our commitment extends to nurturing the Cardano ecosystem while seamlessly introducing the next generation of users. By facilitating direct on-chain interactions, Tokeo enables in-app token swaps and market-based collectible transactions, all within a native framework.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Tokeo (USD)

Tokeo (TOKE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Tokeo (TOKE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Tokeo

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Tokeo ตอนนี้!

TOKE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Tokeo (TOKE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Tokeo (TOKE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ TOKEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Tokeo (TOKE)

วันนี้ Tokeo (TOKE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน TOKE เป็นUSD คือ 0.01333058 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน TOKE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ TOKE เป็น USD คือ $ 0.01333058 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Tokeo คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ TOKE คือ $ 709.68K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ TOKE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ TOKE คือ 53.23M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ TOKE คือเท่าใด?
TOKE ถึงราคา ATH ที่ 0.081304 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ TOKE คือเท่าไร?
TOKE ถึงราคา ATL ที่ 0.00745933 USD
ปริมาณการเทรดของ TOKE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ TOKE คือ -- USD
ปีนี้ TOKE จะสูงขึ้นอีกไหม?
TOKE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา TOKE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:17:57 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Tokeo (TOKE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

