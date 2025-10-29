ราคาปัจจุบัน TikTrix วันนี้ คือ 0.078706 USD ติดตามการอัปเดตราคา TRIX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TRIX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน TikTrix วันนี้ คือ 0.078706 USD ติดตามการอัปเดตราคา TRIX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TRIX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TRIX

ข้อมูลราคา TRIX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ TRIX

โทเคโนมิกส์ TRIX

การคาดการณ์ราคา TRIX

TikTrix โลโก้

TikTrix ราคา (TRIX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 TRIX เป็น USD

$0.078706
$0.078706
+25.40%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
TikTrix (TRIX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:37:40 (UTC+8)

ข้อมูลราคา TikTrix (TRIX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.062718
$ 0.062718
ต่ำสุด 24h
$ 0.078783
$ 0.078783
สูงสุด 24h

$ 0.062718
$ 0.062718

$ 0.078783
$ 0.078783

$ 0.258948
$ 0.258948

$ 0.04883387
$ 0.04883387

--

+25.49%

+3.29%

+3.29%

ราคาเรียลไทม์ TikTrix (TRIX) คือ $0.078706 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดTRIX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.062718 และราคาสูงสุด $ 0.078783 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ TRIX คือ $ 0.258948 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.04883387

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น TRIX มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา +25.49% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +3.29% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

TikTrix (TRIX) ข้อมูลการตลาด

$ 9.77M
$ 9.77M

--
----

$ 157.41M
$ 157.41M

124.08M
124.08M

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ TikTrix คือ $ 9.77M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ TRIX คือ 124.08M โดยมีอุปทานรวมที่ 2000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 157.41M

ประวัติราคา TikTrix (TRIX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา TikTrix เป็น USD เท่ากับ $ +0.01598811
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TikTrix เป็น USD เท่ากับ $ -0.0163311329
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TikTrix เป็น USD เท่ากับ $ -0.0390937109
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TikTrix เป็น USD เท่ากับ $ -0.05186781610340252

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.01598811+25.49%
30 วัน$ -0.0163311329-20.74%
60 วัน$ -0.0390937109-49.67%
90 วัน$ -0.05186781610340252-39.72%

อะไรคือ TikTrix (TRIX)

Tiktrix is a Web3-based game content platform that combines real-world gaming with blockchain-based token economies. The platform aims to establish a fair and transparent reward system for both game developers and players, utilizing NFT-based items and utility tokens for ecosystem transactions. Tiktrix seeks to bridge the gap between traditional gaming and decentralized finance by allowing users to participate in missions, earn rewards, and trade digital assets across the ecosystem. Its core architecture is built to support sustainable token circulation and community-driven governance.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา TikTrix (USD)

TikTrix (TRIX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ TikTrix (TRIX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ TikTrix

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา TikTrix ตอนนี้!

TRIX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ TikTrix (TRIX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ TikTrix (TRIX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ TRIXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ TikTrix (TRIX)

วันนี้ TikTrix (TRIX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน TRIX เป็นUSD คือ 0.078706 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน TRIX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ TRIX เป็น USD คือ $ 0.078706 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ TikTrix คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ TRIX คือ $ 9.77M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ TRIX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ TRIX คือ 124.08M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ TRIX คือเท่าใด?
TRIX ถึงราคา ATH ที่ 0.258948 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ TRIX คือเท่าไร?
TRIX ถึงราคา ATL ที่ 0.04883387 USD
ปริมาณการเทรดของ TRIX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ TRIX คือ -- USD
ปีนี้ TRIX จะสูงขึ้นอีกไหม?
TRIX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา TRIX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:37:40 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

$114,760.00

$4,110.66

$0.03991

$199.15

$3.8464

$4,110.66

$114,760.00

$199.15

$2.6616

$0.20097

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.008960

$1.620

$0.0000000510

$0.007599

$1.620

$0.00193

$0.0000000000000000074

