ราคาปัจจุบัน TheTrenches วันนี้ คือ 0.00018333 USD ติดตามการอัปเดตราคา TRENCHES เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TRENCHES ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TRENCHES

ข้อมูลราคา TRENCHES

โทเคโนมิกส์ TRENCHES

การคาดการณ์ราคา TRENCHES

TheTrenches โลโก้

TheTrenches ราคา (TRENCHES)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 TRENCHES เป็น USD

$0.00018229
$0.00018229$0.00018229
+2.60%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
TheTrenches (TRENCHES) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:17:51 (UTC+8)

ข้อมูลราคา TheTrenches (TRENCHES) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0001762
$ 0.0001762$ 0.0001762
ต่ำสุด 24h
$ 0.00021975
$ 0.00021975$ 0.00021975
สูงสุด 24h

$ 0.0001762
$ 0.0001762$ 0.0001762

$ 0.00021975
$ 0.00021975$ 0.00021975

$ 0.00720189
$ 0.00720189$ 0.00720189

$ 0.00012862
$ 0.00012862$ 0.00012862

-4.94%

+3.27%

+9.53%

+9.53%

ราคาเรียลไทม์ TheTrenches (TRENCHES) คือ $0.00018333 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดTRENCHES ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0001762 และราคาสูงสุด $ 0.00021975 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ TRENCHES คือ $ 0.00720189 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00012862

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น TRENCHES มีการเปลี่ยนแปลง -4.94% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +3.27% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +9.53% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

TheTrenches (TRENCHES) ข้อมูลการตลาด

$ 183.30K
$ 183.30K$ 183.30K

--
----

$ 183.30K
$ 183.30K$ 183.30K

999.86M
999.86M 999.86M

999,859,667.691948
999,859,667.691948 999,859,667.691948

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ TheTrenches คือ $ 183.30K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ TRENCHES คือ 999.86M โดยมีอุปทานรวมที่ 999859667.691948 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 183.30K

ประวัติราคา TheTrenches (TRENCHES) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา TheTrenches เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TheTrenches เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000544012
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TheTrenches เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000816281
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TheTrenches เป็น USD เท่ากับ $ -0.000222670571574774

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+3.27%
30 วัน$ -0.0000544012-29.67%
60 วัน$ -0.0000816281-44.52%
90 วัน$ -0.000222670571574774-54.84%

อะไรคือ TheTrenches (TRENCHES)

การคาดการณ์ราคา TheTrenches (USD)

TheTrenches (TRENCHES) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ TheTrenches (TRENCHES) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ TheTrenches

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา TheTrenches ตอนนี้!

TRENCHES เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ TheTrenches (TRENCHES)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ TheTrenches (TRENCHES) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ TRENCHESโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ TheTrenches (TRENCHES)

วันนี้ TheTrenches (TRENCHES) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน TRENCHES เป็นUSD คือ 0.00018333 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน TRENCHES เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ TRENCHES เป็น USD คือ $ 0.00018333 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ TheTrenches คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ TRENCHES คือ $ 183.30K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ TRENCHES คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ TRENCHES คือ 999.86M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ TRENCHES คือเท่าใด?
TRENCHES ถึงราคา ATH ที่ 0.00720189 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ TRENCHES คือเท่าไร?
TRENCHES ถึงราคา ATL ที่ 0.00012862 USD
ปริมาณการเทรดของ TRENCHES คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ TRENCHES คือ -- USD
ปีนี้ TRENCHES จะสูงขึ้นอีกไหม?
TRENCHES อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา TRENCHES เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:17:51 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

