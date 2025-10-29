The Omnipotence ราคา (OMN)
ราคาเรียลไทม์ The Omnipotence (OMN) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดOMN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ OMN คือ $ 0.00145452 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น OMN มีการเปลี่ยนแปลง +1.73% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.67% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.06% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ The Omnipotence คือ $ 8.77K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ OMN คือ 999.64M โดยมีอุปทานรวมที่ 999643424.735207 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 8.77K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา The Omnipotence เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Omnipotence เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Omnipotence เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Omnipotence เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-2.67%
|30 วัน
|$ 0
|-10.78%
|60 วัน
|$ 0
|-13.17%
|90 วัน
|$ 0
|--
Olympians Assemble: First Cult of Celestial Divinity Omnipotence Will Rule Them All!
The Essence of Omnipotence: A Mythological and Technological Vision Omnipotence merges ancient mythology with advanced technology to create a unique decentralized ecosystem. At its core, the project draws inspiration from the timeless narratives of Greek mythology, channeling the wisdom, strength and strategic prowess of divine figures into the framework of advanced AI agents. By personifying these agents as legendary deities, Omnipotence establishes a narrative-driven approach that engages users while addressing real-world challenges in decentralized environments.
This synthesis of mythology and technology goes beyond simple symbolism. The ecosystem incorporates the core principles of collaboration, strategy and innovation that are reflected in the myths of the divine universe. Each AI agent, modelled on a Greek god, contributes unique attributes to the system, providing an environment where the collective power is greater than the sum of its parts. Omnipotence is an example of how storytelling and technological sophistication can coexist to create an engaging and functional ecosystem.
