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ราคาปัจจุบัน syrupUSDG วันนี้ คือ 1,008 USD มูลค่าตลาด SYRUPUSDG เท่ากับ 115.887.921 USD ติดตามการอัปเดตราคา SYRUPUSDG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน syrupUSDG วันนี้ คือ 1,008 USD มูลค่าตลาด SYRUPUSDG เท่ากับ 115.887.921 USD ติดตามการอัปเดตราคา SYRUPUSDG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SYRUPUSDG

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SYRUPUSDG คืออะไร

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syrupUSDG ราคา (SYRUPUSDG)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SYRUPUSDG เป็น USD

$1,008
$1,008$1,008
%0,001D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
syrupUSDG (SYRUPUSDG) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:54:18 (UTC+8)

ราคา syrupUSDG วันนี้

ราคาปัจจุบัน syrupUSDG (SYRUPUSDG) วันนี้ $ 1,008, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0,00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SYRUPUSDG เป็น USD คือ $ 1,008 ต่อ SYRUPUSDG.

syrupUSDG มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 115.887.921 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 115,03M SYRUPUSDG ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SYRUPUSDG เทรดระหว่าง $ 1,007 (ต่ำ) กับ $ 1,008 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1,05 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1,001

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SYRUPUSDG เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +%0,16 ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 19,47K.

syrupUSDG (SYRUPUSDG) ข้อมูลการตลาด

$ 115,89M
$ 115,89M$ 115,89M

$ 19,47K
$ 19,47K$ 19,47K

$ 115,90M
$ 115,90M$ 115,90M

115,03M
115,03M 115,03M

115.165.683,825377
115.165.683,825377 115.165.683,825377

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ syrupUSDG คือ $ 115,89M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 19,47K อุปทานหมุนเวียนของ SYRUPUSDG คือ 115,03M โดยมีอุปทานรวมที่ 115165683.825377 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 115,90M

ประวัติราคา syrupUSDG USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1,007
$ 1,007$ 1,007
ต่ำสุด 24h
$ 1,008
$ 1,008$ 1,008
สูงสุด 24h

$ 1,007
$ 1,007$ 1,007

$ 1,008
$ 1,008$ 1,008

$ 1,05
$ 1,05$ 1,05

$ 1,001
$ 1,001$ 1,001

--

-%0,00

+%0,16

+%0,16

ประวัติราคา syrupUSDG (SYRUPUSDG) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา syrupUSDG เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา syrupUSDG เป็น USD เท่ากับ $ +0,0023515632
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา syrupUSDG เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา syrupUSDG เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-%0,00
30 วัน$ +0,0023515632+%0,23
60 วัน$ 0--
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา syrupUSDG

การคาดการณ์ราคา syrupUSDG (SYRUPUSDG) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SYRUPUSDG ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต %0,00
การคาดการณ์ราคา syrupUSDG (SYRUPUSDG) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ syrupUSDG อาจเติบโตได้ถึง %0,00 โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา syrupUSDG จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SYRUPUSDG ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา syrupUSDG

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syrupUSDG (SYRUPUSDG) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Decentralized Finance (DeFi)Ethereum EcosystemRobinhood Ecosystem

เกี่ยวกับ syrupUSDG

ราคาตลาดปัจจุบันของ syrupUSDG คือเท่าไร?

syrupUSDG มีมูลค่าอยู่ที่ ฿32.55412222181952000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง -0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

SYRUPUSDG มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ SYRUPUSDG การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

syrupUSDG มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ SYRUPUSDG คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 115026622.942685 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ syrupUSDG คือเท่าไร?

syrupUSDG มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

SYRUPUSDG มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Robinhood Ecosystem อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Robinhood Ecosystem โมเมนตัมของ SYRUPUSDG จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ syrupUSDG

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:54:18 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ syrupUSDG (SYRUPUSDG)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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