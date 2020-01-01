โทเคโนมิกส์ SUPAH (SUPH)
ข้อมูล SUPAH (SUPH)
SUPAH is an agentic AI platform—your ruthless rug‑slayer and degen bodyguard—built to empower Base chain users with real-time alpha, security insights, and community engagement.Supporting holders with instant notifications, insights, and humor.
Functionality & Utility:
Fresh‑on‑Base Scanner: SUPAH scans every Base block in real-time via a proprietary database to detect newly deployed contracts. It fetches contract status (renounced/verified), LP info, holder count, and more.
Alpha Calls: Generates high-conviction signals for newly launched tokens with solid on‑chain metrics and low risk — enabling early entry to potential gems.
Security & Opportunity Scoring: AI-driven risk modeling flags dangerous or scammy contracts, helping users avoid rugs.
Token‑Gated Access: Exclusive tools, alerts, and tiers (Fanboy → Champion) are unlocked for $SUPH stakers.
Community-Driven Persona: SUPAH interacts in degen channels with playful, edgy energy—deployed across Telegram, X, and Creator.bid to boost morale and amplify the “Agents of Change” movement.
Differentiators:
Aggressive Lexical Persona: SUPAH isn’t just functional—it’s got DEGEN swagger, humor, and a narrative-driven identity.
Creator.bid Ecosystem: SUPAH launched via a bonding curve on Creator.bid, ensuring fair token distribution. It’s among the top 50 agents and earns $BID emissions through endorsements.
No Vested Team Tokens: 21 million tokens are circulating, all distribution transparent—no insider allocations or vesting schedule.
Integrated Analytics: Beyond detection, SUPAH is building analytics dashboards both on Creator.bid and its own interface to quantify project insights and performance.
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา SUPAH (SUPH)
สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ SUPAH (SUPH) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว
โทเคโนมิกส์ SUPAH (SUPH): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน
การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ SUPAH (SUPH) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ
ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:
อุปทานรวม:
จำนวนโทเค็นSUPH สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง
อุปทานหมุนเวียน:
จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน
อุปทานสูงสุด:
ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น SUPH ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่
อัตราเงินเฟ้อ:
สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว
เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?
อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น
อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว
การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง
FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป
ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ SUPH แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น SUPHกัน!
การคาดการณ์ราคา SUPH
อยากรู้ว่า SUPH จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา SUPH ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์
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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน