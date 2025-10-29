ราคาปัจจุบัน Soul Graph วันนี้ คือ 0.00122498 USD ติดตามการอัปเดตราคา GRPH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GRPH ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Soul Graph วันนี้ คือ 0.00122498 USD ติดตามการอัปเดตราคา GRPH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GRPH ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GRPH

ข้อมูลราคา GRPH

เอกสารไวท์เปเปอร์ GRPH

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ GRPH

โทเคโนมิกส์ GRPH

การคาดการณ์ราคา GRPH

Soul Graph โลโก้

Soul Graph ราคา (GRPH)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 GRPH เป็น USD

$0.00123906
$0.00123906
+9.00%1D
Soul Graph (GRPH) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:14:56 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Soul Graph (GRPH) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00112161
$ 0.00112161
ต่ำสุด 24h
$ 0.00123497
$ 0.00123497
สูงสุด 24h

$ 0.00112161
$ 0.00112161

$ 0.00123497
$ 0.00123497

$ 0.064363
$ 0.064363

$ 0.00077195
$ 0.00077195

+0.65%

+7.44%

+13.33%

+13.33%

ราคาเรียลไทม์ Soul Graph (GRPH) คือ $0.00122498 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGRPH ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00112161 และราคาสูงสุด $ 0.00123497 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GRPH คือ $ 0.064363 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00077195

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GRPH มีการเปลี่ยนแปลง +0.65% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +7.44% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +13.33% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Soul Graph (GRPH) ข้อมูลการตลาด

$ 1.22M
$ 1.22M

--
--

$ 1.22M
$ 1.22M

999.90M
999.90M

999,896,063.138435
999,896,063.138435

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Soul Graph คือ $ 1.22M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GRPH คือ 999.90M โดยมีอุปทานรวมที่ 999896063.138435 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.22M

ประวัติราคา Soul Graph (GRPH) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Soul Graph เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Soul Graph เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000078544
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Soul Graph เป็น USD เท่ากับ $ -0.0006232621
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Soul Graph เป็น USD เท่ากับ $ -0.001776854926893342

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+7.44%
30 วัน$ -0.0000078544-0.64%
60 วัน$ -0.0006232621-50.87%
90 วัน$ -0.001776854926893342-59.19%

อะไรคือ Soul Graph (GRPH)

Soulgraph is building open source tools & providing infrastructure for developers to give their agents a rich & evolving personality, user bound persistent memory, and real time voice to voice communication. Soulgraph is the shared infrastructure to be used by agents deployed with ElizaOS, Zerepy, Arc, and any future agentic frameworks. Soulgraph makes agents become memorable characters - the kind you want to interact with again and again.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Soul Graph (USD)

Soul Graph (GRPH) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Soul Graph (GRPH) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Soul Graph

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Soul Graph ตอนนี้!

GRPH เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Soul Graph (GRPH)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Soul Graph (GRPH) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ GRPHโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Soul Graph (GRPH)

วันนี้ Soul Graph (GRPH) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน GRPH เป็นUSD คือ 0.00122498 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน GRPH เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ GRPH เป็น USD คือ $ 0.00122498 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Soul Graph คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ GRPH คือ $ 1.22M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ GRPH คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ GRPH คือ 999.90M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ GRPH คือเท่าใด?
GRPH ถึงราคา ATH ที่ 0.064363 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ GRPH คือเท่าไร?
GRPH ถึงราคา ATL ที่ 0.00077195 USD
ปริมาณการเทรดของ GRPH คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ GRPH คือ -- USD
ปีนี้ GRPH จะสูงขึ้นอีกไหม?
GRPH อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา GRPH เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:14:56 (UTC+8)

$114,870.58

$4,106.35

$0.03940

$3.5573

$199.74

$4,106.35

$114,870.58

$199.74

$2.6690

$0.20069

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.009978

$1.621

$0.018364

$0.0000000420

$1.621

$0.00174

$0.0000000000000000077

