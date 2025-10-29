Soul Graph ราคา (GRPH)
ราคาเรียลไทม์ Soul Graph (GRPH) คือ $0.00122498 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGRPH ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00112161 และราคาสูงสุด $ 0.00123497 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GRPH คือ $ 0.064363 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00077195
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GRPH มีการเปลี่ยนแปลง +0.65% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +7.44% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +13.33% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Soul Graph คือ $ 1.22M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GRPH คือ 999.90M โดยมีอุปทานรวมที่ 999896063.138435 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.22M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Soul Graph เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Soul Graph เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000078544
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Soul Graph เป็น USD เท่ากับ $ -0.0006232621
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Soul Graph เป็น USD เท่ากับ $ -0.001776854926893342
|วันนี้
|$ 0
|+7.44%
|30 วัน
|$ -0.0000078544
|-0.64%
|60 วัน
|$ -0.0006232621
|-50.87%
|90 วัน
|$ -0.001776854926893342
|-59.19%
Soulgraph is building open source tools & providing infrastructure for developers to give their agents a rich & evolving personality, user bound persistent memory, and real time voice to voice communication. Soulgraph is the shared infrastructure to be used by agents deployed with ElizaOS, Zerepy, Arc, and any future agentic frameworks. Soulgraph makes agents become memorable characters - the kind you want to interact with again and again.
