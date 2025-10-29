ราคาปัจจุบัน SOLPUMP วันนี้ คือ 0.01613935 USD ติดตามการอัปเดตราคา SOLPUMP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SOLPUMP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน SOLPUMP วันนี้ คือ 0.01613935 USD ติดตามการอัปเดตราคา SOLPUMP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SOLPUMP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

SOLPUMP (SOLPUMP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:34:04 (UTC+8)

ข้อมูลราคา SOLPUMP (SOLPUMP) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01613936
$ 0.01613936$ 0.01613936
ต่ำสุด 24h
$ 0.01939338
$ 0.01939338$ 0.01939338
สูงสุด 24h

$ 0.01613936
$ 0.01613936$ 0.01613936

$ 0.01939338
$ 0.01939338$ 0.01939338

$ 0.02417307
$ 0.02417307$ 0.02417307

$ 0.00712638
$ 0.00712638$ 0.00712638

-0.40%

-6.47%

-19.34%

-19.34%

ราคาเรียลไทม์ SOLPUMP (SOLPUMP) คือ $0.01613935 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSOLPUMP ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01613936 และราคาสูงสุด $ 0.01939338 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SOLPUMP คือ $ 0.02417307 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00712638

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SOLPUMP มีการเปลี่ยนแปลง -0.40% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -6.47% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -19.34% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

SOLPUMP (SOLPUMP) ข้อมูลการตลาด

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

--
----

$ 3.12M
$ 3.12M$ 3.12M

94.58M
94.58M 94.58M

193,457,451.440917
193,457,451.440917 193,457,451.440917

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SOLPUMP คือ $ 1.53M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SOLPUMP คือ 94.58M โดยมีอุปทานรวมที่ 193457451.440917 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.12M

ประวัติราคา SOLPUMP (SOLPUMP) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา SOLPUMP เป็น USD เท่ากับ $ -0.00111766776438572
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SOLPUMP เป็น USD เท่ากับ $ +0.0166414645
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SOLPUMP เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SOLPUMP เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00111766776438572-6.47%
30 วัน$ +0.0166414645+103.11%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ SOLPUMP (SOLPUMP)

Solpump.com is a fully on-chain solana casino with direct wallet connections, no KYC, instant deposits & withdraws and original solana based games. $SOLPUMP is solpump.com's official token.

  • 20% of site profit will go to buy and burn mechanisms. Buy and Burn will happen at the end of each day

  • 50% of the token will be airdropped to users based on their wager so far.

  • 40% of the token will be airdropped to users based on future wager.

  • 10% of the token will remain with the SolPump team to fund continued development and marketing.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา SOLPUMP (USD)

SOLPUMP (SOLPUMP) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ SOLPUMP (SOLPUMP) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ SOLPUMP

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา SOLPUMP ตอนนี้!

SOLPUMP เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ SOLPUMP (SOLPUMP)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ SOLPUMP (SOLPUMP) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SOLPUMPโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ SOLPUMP (SOLPUMP)

วันนี้ SOLPUMP (SOLPUMP) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SOLPUMP เป็นUSD คือ 0.01613935 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SOLPUMP เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SOLPUMP เป็น USD คือ $ 0.01613935 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ SOLPUMP คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SOLPUMP คือ $ 1.53M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SOLPUMP คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SOLPUMP คือ 94.58M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SOLPUMP คือเท่าใด?
SOLPUMP ถึงราคา ATH ที่ 0.02417307 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SOLPUMP คือเท่าไร?
SOLPUMP ถึงราคา ATL ที่ 0.00712638 USD
ปริมาณการเทรดของ SOLPUMP คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SOLPUMP คือ -- USD
ปีนี้ SOLPUMP จะสูงขึ้นอีกไหม?
SOLPUMP อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SOLPUMP เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:34:04 (UTC+8)

