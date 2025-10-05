SKAINET ราคา (SKAI)
ราคาเรียลไทม์ SKAINET (SKAI) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSKAI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SKAI คือ $ 0.0089911 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SKAI มีการเปลี่ยนแปลง -0.42% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.42% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +14.79% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SKAINET คือ $ 31.13K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SKAI คือ 999.86M โดยมีอุปทานรวมที่ 999858474.332857 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 31.13K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา SKAINET เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SKAINET เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SKAINET เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SKAINET เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-0.42%
|30 วัน
|$ 0
|+2.23%
|60 วัน
|$ 0
|+24.86%
|90 วัน
|$ 0
|--
Skainet revolutionizes the AI landscape by creating a decentralized network of specialized AI agents interconnected through an intent-based architecture. Users submit intents—high-level tasks or objectives—and Skainet's platform efficiently matches them with capable agents who autonomously decide to collaborate or compete to provide the best solutions. This ecosystem empowers developers to monetize their expertise by deploying specialized agents, while users and businesses gain access to a diverse marketplace of AI services tailored to their specific needs.
