ราคาปัจจุบัน SEKA วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา SEKA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SEKA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน SEKA วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา SEKA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SEKA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SEKA

ข้อมูลราคา SEKA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SEKA

โทเคโนมิกส์ SEKA

การคาดการณ์ราคา SEKA

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

SEKA โลโก้

SEKA ราคา (SEKA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SEKA เป็น USD

$0.00020071
$0.00020071$0.00020071
-5.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
SEKA (SEKA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:11:39 (UTC+8)

ข้อมูลราคา SEKA (SEKA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00128193
$ 0.00128193$ 0.00128193

$ 0
$ 0$ 0

-1.94%

-5.41%

-10.84%

-10.84%

ราคาเรียลไทม์ SEKA (SEKA) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSEKA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SEKA คือ $ 0.00128193 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SEKA มีการเปลี่ยนแปลง -1.94% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -5.41% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -10.84% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

SEKA (SEKA) ข้อมูลการตลาด

$ 201.00K
$ 201.00K$ 201.00K

--
----

$ 201.00K
$ 201.00K$ 201.00K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SEKA คือ $ 201.00K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SEKA คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 201.00K

ประวัติราคา SEKA (SEKA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา SEKA เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SEKA เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SEKA เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SEKA เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-5.41%
30 วัน$ 0-8.48%
60 วัน$ 0-56.92%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ SEKA (SEKA)

SEKA is a blockchain-based open-world MMO game built on BNB Chain in collaboration with the renowned Kazakh influencer SekaVines with a large following across social media platforms. SEKA brings a GTA-style game experience into the Web3 space, allowing players to explore, complete missions, interact with others, and earn rewards through gameplay. The $SEKA token is used throughout the game for transactions, upgrades, and participation in events. Developed using the powerful Idos Games Engine, SEKA bridges traditional gaming and decentralized technology, delivering a rich, on-chain gaming experience with real player ownership and incentives.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา SEKA (USD)

SEKA (SEKA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ SEKA (SEKA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ SEKA

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา SEKA ตอนนี้!

SEKA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ SEKA (SEKA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ SEKA (SEKA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SEKAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ SEKA (SEKA)

วันนี้ SEKA (SEKA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SEKA เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SEKA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SEKA เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ SEKA คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SEKA คือ $ 201.00K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SEKA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SEKA คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SEKA คือเท่าใด?
SEKA ถึงราคา ATH ที่ 0.00128193 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SEKA คือเท่าไร?
SEKA ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ SEKA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SEKA คือ -- USD
ปีนี้ SEKA จะสูงขึ้นอีกไหม?
SEKA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SEKA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:11:39 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ SEKA (SEKA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$113,173.55
$113,173.55$113,173.55

-1.28%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,022.92
$4,022.92$4,022.92

-1.80%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03455
$0.03455$0.03455

-25.60%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$194.12
$194.12$194.12

-2.40%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.6755
$3.6755$3.6755

-4.71%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,022.92
$4,022.92$4,022.92

-1.80%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$113,173.55
$113,173.55$113,173.55

-1.28%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$194.12
$194.12$194.12

-2.40%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6200
$2.6200$2.6200

-0.60%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19568
$0.19568$0.19568

-2.04%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.010970
$0.010970$0.010970

+9.70%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.592
$1.592$1.592

+112.26%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000345
$0.0000000345$0.0000000345

+301.16%

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.008699
$0.008699$0.008699

+247.96%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00239
$0.00239$0.00239

+139.00%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.592
$1.592$1.592

+112.26%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000076
$0.0000000000000000076$0.0000000000000000076

+68.88%