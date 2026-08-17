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ราคาปัจจุบัน Sabai Protocol วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด SABAI เท่ากับ 284,503 USD ติดตามการอัปเดตราคา SABAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Sabai Protocol วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด SABAI เท่ากับ 284,503 USD ติดตามการอัปเดตราคา SABAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Sabai Protocol ราคา (SABAI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SABAI เป็น USD

$0.00050999
$0.00050999$0.00050999
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Sabai Protocol (SABAI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:42:14 (UTC+8)

ราคา Sabai Protocol วันนี้

ราคาปัจจุบัน Sabai Protocol (SABAI) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.27% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SABAI เป็น USD คือ $ 0 ต่อ SABAI.

Sabai Protocol มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 284,503 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 557.86M SABAI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SABAI เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.072849 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SABAI เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.82% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 12.35.

Sabai Protocol (SABAI) ข้อมูลการตลาด

$ 284.50K
$ 284.50K$ 284.50K

$ 12.35
$ 12.35$ 12.35

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

557.86M
557.86M 557.86M

2,650,000,000.0
2,650,000,000.0 2,650,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Sabai Protocol คือ $ 284.50K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 12.35 อุปทานหมุนเวียนของ SABAI คือ 557.86M โดยมีอุปทานรวมที่ 2650000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.35M

ประวัติราคา Sabai Protocol USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.072849
$ 0.072849$ 0.072849

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.27%

-2.82%

-2.82%

ประวัติราคา Sabai Protocol (SABAI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Sabai Protocol เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sabai Protocol เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sabai Protocol เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sabai Protocol เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.27%
30 วัน$ 0-19.21%
60 วัน$ 0-58.19%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Sabai Protocol

การคาดการณ์ราคา Sabai Protocol (SABAI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SABAI ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Sabai Protocol (SABAI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Sabai Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Sabai Protocol จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SABAI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Sabai Protocol

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Sabai Protocol (SABAI) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemGaming (GameFi)Governance

เกี่ยวกับ Sabai Protocol

ราคาปัจจุบันของ Sabai Protocol คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿ โดย Sabai Protocol มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -0.27% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ SABAI อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 557859101.96589 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ Sabai Protocol คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿9187871.59875221420000 โดยอยู่ในอันดับที่ #4269 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

SABAI มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

Sabai Protocol เข้ากับหมวดหมู่ Tokenized Real Estate,Tokenized Assets,Gaming (GameFi),Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Governance อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Tokenized Real Estate,Tokenized Assets,Gaming (GameFi),Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Governance SABAI แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Sabai Protocol

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:42:14 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Sabai Protocol (SABAI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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