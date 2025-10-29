ROY ราคา (ROY)
-0.36%
-23.78%
+5.71%
+5.71%
ราคาเรียลไทม์ ROY (ROY) คือ $0.00193521 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดROY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00175773 และราคาสูงสุด $ 0.00254831 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ROY คือ $ 0.00608046 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ROY มีการเปลี่ยนแปลง -0.36% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -23.78% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +5.71% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ROY คือ $ 1.94M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ROY คือ 1000.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 999995954.434653 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.94M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ROY เป็น USD เท่ากับ $ -0.000603892145323715
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ROY เป็น USD เท่ากับ $ +0.0051719193
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ROY เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ROY เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.000603892145323715
|-23.78%
|30 วัน
|$ +0.0051719193
|+267.25%
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ 0
|--
ROY is the official fan token dedicated to the cult of Roy the Demon, known as the most irritating and relentless demon in hell’s history. More than just a digital asset, this token exists as a show of loyalty and support for ROY himself and his creator, DiemArchive. It represents a direct connection to the growing fan community surrounding this unique character and functions as the official token for the expanding ROY intellectual property. Holders of ROY align themselves with the chaotic charm of the demon and the massive IP universe being built around him, celebrating both the lore and its creative foundation.
