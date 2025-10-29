ราคาปัจจุบัน Ribbit Meme วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา RIBBIT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RIBBIT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Ribbit Meme วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา RIBBIT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RIBBIT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RIBBIT

ข้อมูลราคา RIBBIT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ RIBBIT

โทเคโนมิกส์ RIBBIT

การคาดการณ์ราคา RIBBIT

Ribbit Meme โลโก้

Ribbit Meme ราคา (RIBBIT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 RIBBIT เป็น USD

--
----
+1.80%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Ribbit Meme (RIBBIT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:09:17 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Ribbit Meme (RIBBIT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.92%

+1.90%

-0.82%

-0.82%

ราคาเรียลไทม์ Ribbit Meme (RIBBIT) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดRIBBIT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ RIBBIT คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น RIBBIT มีการเปลี่ยนแปลง +1.92% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.90% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.82% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Ribbit Meme (RIBBIT) ข้อมูลการตลาด

$ 315.83K
$ 315.83K$ 315.83K

--
----

$ 315.83K
$ 315.83K$ 315.83K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ribbit Meme คือ $ 315.83K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ RIBBIT คือ 420.69T โดยมีอุปทานรวมที่ 420690000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 315.83K

ประวัติราคา Ribbit Meme (RIBBIT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Ribbit Meme เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ribbit Meme เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ribbit Meme เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ribbit Meme เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+1.90%
30 วัน$ 0-13.48%
60 วัน$ 0-29.15%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Ribbit Meme (RIBBIT)

The Hopping Crypto Meme Coin That Will Help You Take the Leap!

RIBBIT is distributed in a fair and transparent manner. There is no pre-mine, no ICO, and no private sale.

No taxes, no bullshit. 93.1% of the tokens were sent to the liquidity pool, LP burnt, and contract renounced. 6.9% of supply is being held in a multi sig wallet to be used for listings, pools, improvements etc.

RIBBIT is a meme token with no intrinsic value or expectation of financial return. Ribbit is completely useless and for entertainment purposes only.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Ribbit Meme (USD)

Ribbit Meme (RIBBIT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Ribbit Meme (RIBBIT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Ribbit Meme

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Ribbit Meme ตอนนี้!

RIBBIT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Ribbit Meme (RIBBIT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Ribbit Meme (RIBBIT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ RIBBITโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Ribbit Meme (RIBBIT)

วันนี้ Ribbit Meme (RIBBIT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน RIBBIT เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน RIBBIT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ RIBBIT เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Ribbit Meme คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ RIBBIT คือ $ 315.83K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ RIBBIT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ RIBBIT คือ 420.69T USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ RIBBIT คือเท่าใด?
RIBBIT ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ RIBBIT คือเท่าไร?
RIBBIT ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ RIBBIT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ RIBBIT คือ -- USD
ปีนี้ RIBBIT จะสูงขึ้นอีกไหม?
RIBBIT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา RIBBIT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:09:17 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Ribbit Meme (RIBBIT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

