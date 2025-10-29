Quantlink ราคา (QLK)
-0.91%
-77.52%
-88.89%
-88.89%
ราคาเรียลไทม์ Quantlink (QLK) คือ $0.00016697 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดQLK ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00016708 และราคาสูงสุด $ 0.00074525 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ QLK คือ $ 0.080298 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00016697
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น QLK มีการเปลี่ยนแปลง -0.91% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -77.52% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -88.89% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Quantlink คือ $ 16.70K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ QLK คือ 100.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 16.70K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Quantlink เป็น USD เท่ากับ $ -0.000576110665057834
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Quantlink เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001526445
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Quantlink เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001650173
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Quantlink เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.000576110665057834
|-77.52%
|30 วัน
|$ -0.0001526445
|-91.42%
|60 วัน
|$ -0.0001650173
|-98.83%
|90 วัน
|$ 0
|--
Quantlink is architecting a comprehensive suite of tools and services engineered to provide a cutting-edge alternative in the oracle & decentralized data market
QuantLink is the emerging force to challenge the status quo and reshape the oracle landscape. We are building advanced AI-driven solutions designed to surpass existing offerings and significantly enhance the functionality, efficiency, and intelligence of decentralized applications (dApps).
Our Mission: To deliver a superior, next-generation oracle platform that empowers dApps with highly reliable, AI-enhanced data, robust security, and unparalleled efficiency. QuantLink is committed to pioneering new approaches that move beyond the limitations of current oracle solutions.
Our Vision: To become a leading, independent oracle provider in the Web3 ecosystem, driving innovation through the powerful synergy of artificial intelligence and blockchain technology. We aim to set new standards for oracle performance, intelligence, and utility. The QuantLink logo, a circle of interconnected spheres with one highlighted in blue, symbolizes our commitment to robust connectivity and seamless integration across Ethereum and other diverse blockchain ecosystems.
