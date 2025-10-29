ราคาปัจจุบัน Predi by Virtuals วันนี้ คือ 0.01105305 USD ติดตามการอัปเดตราคา PREDI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PREDI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Predi by Virtuals วันนี้ คือ 0.01105305 USD ติดตามการอัปเดตราคา PREDI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PREDI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

$0.01102647
+17.30%1D
Predi by Virtuals (PREDI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:30:01 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Predi by Virtuals (PREDI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00848996
ต่ำสุด 24h
$ 0.01241175
สูงสุด 24h

$ 0.00848996
$ 0.01241175
$ 0.01911756
$ 0
+3.24%

+17.60%

+42.14%

+42.14%

ราคาเรียลไทม์ Predi by Virtuals (PREDI) คือ $0.01105305 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPREDI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00848996 และราคาสูงสุด $ 0.01241175 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PREDI คือ $ 0.01911756 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PREDI มีการเปลี่ยนแปลง +3.24% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +17.60% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +42.14% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Predi by Virtuals (PREDI) ข้อมูลการตลาด

$ 5.50M
--
$ 11.01M
498.97M
998,970,363.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Predi by Virtuals คือ $ 5.50M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ PREDI คือ 498.97M โดยมีอุปทานรวมที่ 998970363.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 11.01M

ประวัติราคา Predi by Virtuals (PREDI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Predi by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ +0.00165458
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Predi by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ +0.0111865553
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Predi by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ -0.0012317319
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Predi by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ +0.00548642640855326

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00165458+17.60%
30 วัน$ +0.0111865553+101.21%
60 วัน$ -0.0012317319-11.14%
90 วัน$ +0.00548642640855326+98.56%

อะไรคือ Predi by Virtuals (PREDI)

PrediBot is an AI agent that enables users to create and place onchain predictions by simply tweeting on X. Built on the PredictBase protocol by the PredictBase team, including an engineer from Amazon, PrediBot brings decentralized prediction markets to everyday users through seamless, natural interactions. Think of it as Polymarket, but with decentralized AI capabilities. Predibot is the first prediction market AI agent to interact with the AIXBT agent making it a key part of the ACP economy.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Predi by Virtuals (USD)

Predi by Virtuals (PREDI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Predi by Virtuals (PREDI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Predi by Virtuals

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Predi by Virtuals ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Predi by Virtuals (PREDI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Predi by Virtuals (PREDI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ PREDIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Predi by Virtuals (PREDI)

วันนี้ Predi by Virtuals (PREDI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน PREDI เป็นUSD คือ 0.01105305 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน PREDI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ PREDI เป็น USD คือ $ 0.01105305 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Predi by Virtuals คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ PREDI คือ $ 5.50M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ PREDI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ PREDI คือ 498.97M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ PREDI คือเท่าใด?
PREDI ถึงราคา ATH ที่ 0.01911756 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ PREDI คือเท่าไร?
PREDI ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ PREDI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ PREDI คือ -- USD
ปีนี้ PREDI จะสูงขึ้นอีกไหม?
PREDI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา PREDI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:30:01 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Predi by Virtuals (PREDI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

