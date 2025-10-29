Predi by Virtuals ราคา (PREDI)
ราคาเรียลไทม์ Predi by Virtuals (PREDI) คือ $0.01105305 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPREDI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00848996 และราคาสูงสุด $ 0.01241175 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PREDI คือ $ 0.01911756 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PREDI มีการเปลี่ยนแปลง +3.24% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +17.60% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +42.14% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Predi by Virtuals คือ $ 5.50M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ PREDI คือ 498.97M โดยมีอุปทานรวมที่ 998970363.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 11.01M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Predi by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ +0.00165458
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Predi by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ +0.0111865553
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Predi by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ -0.0012317319
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Predi by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ +0.00548642640855326
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.00165458
|+17.60%
|30 วัน
|$ +0.0111865553
|+101.21%
|60 วัน
|$ -0.0012317319
|-11.14%
|90 วัน
|$ +0.00548642640855326
|+98.56%
PrediBot is an AI agent that enables users to create and place onchain predictions by simply tweeting on X. Built on the PredictBase protocol by the PredictBase team, including an engineer from Amazon, PrediBot brings decentralized prediction markets to everyday users through seamless, natural interactions. Think of it as Polymarket, but with decentralized AI capabilities. Predibot is the first prediction market AI agent to interact with the AIXBT agent making it a key part of the ACP economy.
