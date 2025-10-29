Poolz Finance ราคา (POOLX)
-0.45%
+0.69%
+8.76%
+8.76%
ราคาเรียลไทม์ Poolz Finance (POOLX) คือ $0.255177 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPOOLX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.252323 และราคาสูงสุด $ 0.259954 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ POOLX คือ $ 7.18 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.155338
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น POOLX มีการเปลี่ยนแปลง -0.45% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.69% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +8.76% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Poolz Finance คือ $ 1.34M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ POOLX คือ 5.23M โดยมีอุปทานรวมที่ 5500000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.40M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Poolz Finance เป็น USD เท่ากับ $ +0.00174099
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Poolz Finance เป็น USD เท่ากับ $ +0.0095366789
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Poolz Finance เป็น USD เท่ากับ $ +0.0209195890
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Poolz Finance เป็น USD เท่ากับ $ +0.042832628883217
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.00174099
|+0.69%
|30 วัน
|$ +0.0095366789
|+3.74%
|60 วัน
|$ +0.0209195890
|+8.20%
|90 วัน
|$ +0.042832628883217
|+20.17%
What is the project about? Poolz is a decentralized cross-chain IDO platform built on top of Web 3.0 infrastructure to enable crypto projects to raise funds before listing.
What makes your project unique?
History of your project. The company was established at the end of 2020 and to date has supported more than 130 projects, with 100+ IDOs on the platform
What’s next for your project?
What can your token be used for? Vacation and travel bookings, trading, and eligibility to participate in future IDOs
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น
