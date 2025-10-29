ราคาปัจจุบัน Poolz Finance วันนี้ คือ 0.255177 USD ติดตามการอัปเดตราคา POOLX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา POOLX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Poolz Finance วันนี้ คือ 0.255177 USD ติดตามการอัปเดตราคา POOLX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา POOLX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ POOLX

ข้อมูลราคา POOLX

เอกสารไวท์เปเปอร์ POOLX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ POOLX

โทเคโนมิกส์ POOLX

การคาดการณ์ราคา POOLX

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Poolz Finance โลโก้

Poolz Finance ราคา (POOLX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 POOLX เป็น USD

$0.255158
$0.255158$0.255158
+0.60%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Poolz Finance (POOLX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:11:34 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Poolz Finance (POOLX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.252323
$ 0.252323$ 0.252323
ต่ำสุด 24h
$ 0.259954
$ 0.259954$ 0.259954
สูงสุด 24h

$ 0.252323
$ 0.252323$ 0.252323

$ 0.259954
$ 0.259954$ 0.259954

$ 7.18
$ 7.18$ 7.18

$ 0.155338
$ 0.155338$ 0.155338

-0.45%

+0.69%

+8.76%

+8.76%

ราคาเรียลไทม์ Poolz Finance (POOLX) คือ $0.255177 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPOOLX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.252323 และราคาสูงสุด $ 0.259954 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ POOLX คือ $ 7.18 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.155338

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น POOLX มีการเปลี่ยนแปลง -0.45% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.69% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +8.76% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Poolz Finance (POOLX) ข้อมูลการตลาด

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

--
----

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

5.23M
5.23M 5.23M

5,500,000.0
5,500,000.0 5,500,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Poolz Finance คือ $ 1.34M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ POOLX คือ 5.23M โดยมีอุปทานรวมที่ 5500000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.40M

ประวัติราคา Poolz Finance (POOLX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Poolz Finance เป็น USD เท่ากับ $ +0.00174099
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Poolz Finance เป็น USD เท่ากับ $ +0.0095366789
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Poolz Finance เป็น USD เท่ากับ $ +0.0209195890
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Poolz Finance เป็น USD เท่ากับ $ +0.042832628883217

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00174099+0.69%
30 วัน$ +0.0095366789+3.74%
60 วัน$ +0.0209195890+8.20%
90 วัน$ +0.042832628883217+20.17%

อะไรคือ Poolz Finance (POOLX)

What is the project about? Poolz is a decentralized cross-chain IDO platform built on top of Web 3.0 infrastructure to enable crypto projects to raise funds before listing.

What makes your project unique?

History of your project. The company was established at the end of 2020 and to date has supported more than 130 projects, with 100+ IDOs on the platform

What’s next for your project?

What can your token be used for? Vacation and travel bookings, trading, and eligibility to participate in future IDOs

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Poolz Finance (USD)

Poolz Finance (POOLX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Poolz Finance (POOLX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Poolz Finance

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Poolz Finance ตอนนี้!

POOLX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Poolz Finance (POOLX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Poolz Finance (POOLX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ POOLXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Poolz Finance (POOLX)

วันนี้ Poolz Finance (POOLX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน POOLX เป็นUSD คือ 0.255177 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน POOLX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ POOLX เป็น USD คือ $ 0.255177 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Poolz Finance คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ POOLX คือ $ 1.34M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ POOLX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ POOLX คือ 5.23M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ POOLX คือเท่าใด?
POOLX ถึงราคา ATH ที่ 7.18 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ POOLX คือเท่าไร?
POOLX ถึงราคา ATL ที่ 0.155338 USD
ปริมาณการเทรดของ POOLX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ POOLX คือ -- USD
ปีนี้ POOLX จะสูงขึ้นอีกไหม?
POOLX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา POOLX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:11:34 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Poolz Finance (POOLX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,958.59
$114,958.59$114,958.59

+0.27%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,113.27
$4,113.27$4,113.27

+0.40%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03960
$0.03960$0.03960

-14.72%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.4999
$3.4999$3.4999

-9.26%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$199.94
$199.94$199.94

+0.52%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,113.27
$4,113.27$4,113.27

+0.40%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,958.59
$114,958.59$114,958.59

+0.27%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$199.94
$199.94$199.94

+0.52%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6743
$2.6743$2.6743

+1.45%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.20078
$0.20078$0.20078

+0.50%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009978
$0.009978$0.009978

-0.22%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.590
$1.590$1.590

+112.00%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.019982
$0.019982$0.019982

+699.28%

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000397
$0.0000000397$0.0000000397

+361.62%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.590
$1.590$1.590

+112.00%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00174
$0.00174$0.00174

+74.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000077
$0.0000000000000000077$0.0000000000000000077

+71.11%