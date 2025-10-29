POKI ราคา (POKI)
-0.89%
-3.41%
-12.66%
-12.66%
ราคาเรียลไทม์ POKI (POKI) คือ $0.00001775 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPOKI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00001782 และราคาสูงสุด $ 0.0000191 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ POKI คือ $ 0.00106015 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00001663
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น POKI มีการเปลี่ยนแปลง -0.89% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.41% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -12.66% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ POKI คือ $ 17.47K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ POKI คือ 984.13M โดยมีอุปทานรวมที่ 999921161.87401 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 17.75K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา POKI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา POKI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000081512
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา POKI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา POKI เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-3.41%
|30 วัน
|$ -0.0000081512
|-45.92%
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ 0
|--
In the fast-moving world of Solana, traders, builders, and communities are always on the lookout for something that blends fun, utility, and excitement. That’s where POKI comes in. More than just a token, POKI is your entry pass to a thrilling journey across the Solana ecosystem, delivering both entertainment and opportunity in one sweet package.
POKI isn’t just about speculation—it’s about creating a culture where holding a token feels like being part of an adventure. Imagine every chart movement, every pump, and every dip becoming part of a storyline that the community builds together. With its lighthearted spirit and bold vision, POKI transforms trading into an experience rather than a chore. Holding POKI is like strapping yourself in for a roller coaster—there are ups, downs, and surprises, but the ride is always unforgettable.
On Solana, speed and low fees set the stage for innovation, and POKI embraces that environment fully. Transactions are fast, communities form quickly, and momentum builds in real time. POKI’s mission is to harness that energy and channel it into a growing movement. It’s not just another token sitting idly on the blockchain—it’s alive, moving with the market, and designed to bring people together.
What makes POKI special is its dual identity: it’s both a meme and a mission. As a meme, it brings the fun, the culture, and the virality that crypto loves. As a mission, it provides structure, plans, and goals that keep the community anchored. A portion of supply is carefully allocated, strategies are transparent, and the roadmap is guided by the principle of sustainability. The balance between hype and long-term vision is what gives POKI its unique flavor.
Whether you’re a casual trader looking for excitement, a Solana degen chasing the next big play, or a believer in community-driven projects, POKI welcomes you. This is not just a ticket you hold—it’s a pass that grants you access to moments, memes, and milestones that will define your crypto journey.
The sweetest ride isn’t about the destination—it’s about the thrill of being on board. With POKI, you’re not just buying a token, you’re joining a movement that’s ready to light up Solana with energy, laughter, and growth. So buckle up, because the ride has just begun.
