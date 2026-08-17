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ราคาปัจจุบัน Pitch วันนี้ คือ 0.22383 USD มูลค่าตลาด PITCH เท่ากับ 209,494 USD ติดตามการอัปเดตราคา PITCH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Pitch วันนี้ คือ 0.22383 USD มูลค่าตลาด PITCH เท่ากับ 209,494 USD ติดตามการอัปเดตราคา PITCH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Pitch ราคา (PITCH)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PITCH เป็น USD

$0.225446
$0.225446$0.225446
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Pitch (PITCH) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:48:08 (UTC+8)

ราคา Pitch วันนี้

ราคาปัจจุบัน Pitch (PITCH) วันนี้ $ 0.22383, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.82% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PITCH เป็น USD คือ $ 0.22383 ต่อ PITCH.

Pitch มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 209,494 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 935.95K PITCH ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PITCH เทรดระหว่าง $ 0.223645 (ต่ำ) กับ $ 0.226011 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 7.59 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.217811

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PITCH เคลื่อนไหว -0.28% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.73% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 361.74K.

Pitch (PITCH) ข้อมูลการตลาด

$ 209.49K
$ 209.49K$ 209.49K

$ 361.74K
$ 361.74K$ 361.74K

$ 209.49K
$ 209.49K$ 209.49K

935.95K
935.95K 935.95K

935,950.2105804858
935,950.2105804858 935,950.2105804858

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Pitch คือ $ 209.49K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 361.74K อุปทานหมุนเวียนของ PITCH คือ 935.95K โดยมีอุปทานรวมที่ 935950.2105804858 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 209.49K

ประวัติราคา Pitch USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.223645
$ 0.223645$ 0.223645
ต่ำสุด 24h
$ 0.226011
$ 0.226011$ 0.226011
สูงสุด 24h

$ 0.223645
$ 0.223645$ 0.223645

$ 0.226011
$ 0.226011$ 0.226011

$ 7.59
$ 7.59$ 7.59

$ 0.217811
$ 0.217811$ 0.217811

-0.28%

-0.82%

-3.73%

-3.73%

ประวัติราคา Pitch (PITCH) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Pitch เป็น USD เท่ากับ $ -0.001854283755751446
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pitch เป็น USD เท่ากับ $ -0.0113043103
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pitch เป็น USD เท่ากับ $ -0.0830342598
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pitch เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000049255521817

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.001854283755751446-0.82%
30 วัน$ -0.0113043103-5.05%
60 วัน$ -0.0830342598-37.09%
90 วัน$ +0.0000049255521817+0.00%

การคาดการณ์ราคา Pitch

การคาดการณ์ราคา Pitch (PITCH) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PITCH ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Pitch (PITCH) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Pitch อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Pitch จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PITCH ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Pitch

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เกี่ยวกับ Pitch

ราคาปัจจุบันของ Pitch คือเท่าไร?

Pitch เทรดอยู่ที่ ฿7.2286143754828536000 ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -0.82% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ PITCH คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿6765631.68465980848000 PITCH อยู่ในอันดับ #4644 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ Pitch มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ PITCH มีเท่าไร?

มีโทเคน 935950.2105804858 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

Pitch เคลื่อนไหวระหว่าง ฿7.22263978021204840000 และ ฿7.29905000945921112000 ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

Pitch เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿245.1198816508728000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ PITCH คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Gaming (GameFi),Base Ecosystem และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

PITCH มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Pitch

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:48:08 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Pitch (PITCH)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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