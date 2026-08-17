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ราคาปัจจุบัน NYC วันนี้ คือ 0.084585 USD มูลค่าตลาด NYC เท่ากับ 25,375,431 USD ติดตามการอัปเดตราคา NYC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน NYC วันนี้ คือ 0.084585 USD มูลค่าตลาด NYC เท่ากับ 25,375,431 USD ติดตามการอัปเดตราคา NYC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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NYC ราคา (NYC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 NYC เป็น USD

$0.084595
$0.084595$0.084595
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
NYC (NYC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:11:38 (UTC+8)

ราคา NYC วันนี้

ราคาปัจจุบัน NYC (NYC) วันนี้ $ 0.084585, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน NYC เป็น USD คือ $ 0.084585 ต่อ NYC.

NYC มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 25,375,431 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 300.00M NYC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NYC เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.142001 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.084533

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น NYC เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.03% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 38.74.

NYC (NYC) ข้อมูลการตลาด

$ 25.38M
$ 25.38M$ 25.38M

$ 38.74
$ 38.74$ 38.74

$ 84.58M
$ 84.58M$ 84.58M

300.00M
300.00M 300.00M

999,999,784.1122864
999,999,784.1122864 999,999,784.1122864

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ NYC คือ $ 25.38M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 38.74 อุปทานหมุนเวียนของ NYC คือ 300.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 999999784.1122864 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 84.58M

ประวัติราคา NYC USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.142001
$ 0.142001$ 0.142001

$ 0.084533
$ 0.084533$ 0.084533

--

--

-0.03%

-0.03%

ประวัติราคา NYC (NYC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา NYC เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NYC เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000083654
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NYC เป็น USD เท่ากับ $ -0.0017152400
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NYC เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ +0.0000083654+0.01%
60 วัน$ -0.0017152400-2.02%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา NYC

การคาดการณ์ราคา NYC (NYC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ NYC ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา NYC (NYC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ NYC อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา NYC จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา NYC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา NYC

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NYC (NYC) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemeSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ NYC

ราคาปัจจุบันของ NYC คือเท่าไร?

NYC (NYC) ซื้อขายอยู่ที่ ฿2.73168184314085320000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

NYC มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Solana Ecosystem,Meme NYC มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ NYC ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NYC มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ NYC มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 299999784.1122864 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ NYC คือเท่าไร?

ปัจจุบัน NYC ครองอันดับตลาดที่ #699 ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿819502324.57969549752000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NYC มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

NYC เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Solana Ecosystem,Meme NYC แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ NYC

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:11:38 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ NYC (NYC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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