ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NRS

ข้อมูลราคา NRS

เอกสารไวท์เปเปอร์ NRS

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ NRS

โทเคโนมิกส์ NRS

การคาดการณ์ราคา NRS

ราคาปัจจุบัน 1 NRS เป็น USD

$0.134204
$0.134204
-1.60%1D
Nereus (NRS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:26:40 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Nereus (NRS) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.130983
$ 0.130983
ต่ำสุด 24h
$ 0.136514
$ 0.136514
สูงสุด 24h

$ 0.130983
$ 0.130983

$ 0.136514
$ 0.136514

$ 0.687331
$ 0.687331

$ 0.088159
$ 0.088159

-0.36%

-1.64%

+4.62%

+4.62%

ราคาเรียลไทม์ Nereus (NRS) คือ $0.134204 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดNRS ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.130983 และราคาสูงสุด $ 0.136514 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ NRS คือ $ 0.687331 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.088159

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น NRS มีการเปลี่ยนแปลง -0.36% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.64% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +4.62% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Nereus (NRS) ข้อมูลการตลาด

$ 5.25M
$ 5.25M

--
--

$ 134.49M
$ 134.49M

39.01M
39.01M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Nereus คือ $ 5.25M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ NRS คือ 39.01M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 134.49M

ประวัติราคา Nereus (NRS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Nereus เป็น USD เท่ากับ $ -0.0022473627032743
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nereus เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001207030
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nereus เป็น USD เท่ากับ $ +0.0047982224
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nereus เป็น USD เท่ากับ $ +0.01870944471131892

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0022473627032743-1.64%
30 วัน$ -0.0001207030-0.08%
60 วัน$ +0.0047982224+3.58%
90 วัน$ +0.01870944471131892+16.20%

อะไรคือ Nereus (NRS)

Nereus is a derivatives trading platform on Polygon, combining the transparency and security of DeFi with the performance and user experience of CEX

Launched on the Polygon blockchain, Nereus is a decentralized derivatives trading platform that integrates features typical of centralized exchanges (CEX) with the transparency and security of decentralized finance (DeFi). Designed to enhance capital efficiency, Nereus offers up to 150x leverage on a broad selection of assets, including cryptocurrencies, forex, and commodities.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Nereus (USD)

Nereus (NRS) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Nereus (NRS) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Nereus

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Nereus ตอนนี้!

NRS เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Nereus (NRS)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Nereus (NRS) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ NRSโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Nereus (NRS)

วันนี้ Nereus (NRS) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน NRS เป็นUSD คือ 0.134204 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน NRS เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ NRS เป็น USD คือ $ 0.134204 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Nereus คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ NRS คือ $ 5.25M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ NRS คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ NRS คือ 39.01M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ NRS คือเท่าใด?
NRS ถึงราคา ATH ที่ 0.687331 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ NRS คือเท่าไร?
NRS ถึงราคา ATL ที่ 0.088159 USD
ปริมาณการเทรดของ NRS คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ NRS คือ -- USD
ปีนี้ NRS จะสูงขึ้นอีกไหม?
NRS อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา NRS เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Nereus (NRS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

