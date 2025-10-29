Nereus ราคา (NRS)
-0.36%
-1.64%
+4.62%
+4.62%
ราคาเรียลไทม์ Nereus (NRS) คือ $0.134204 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดNRS ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.130983 และราคาสูงสุด $ 0.136514 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ NRS คือ $ 0.687331 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.088159
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น NRS มีการเปลี่ยนแปลง -0.36% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.64% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +4.62% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Nereus คือ $ 5.25M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ NRS คือ 39.01M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 134.49M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Nereus เป็น USD เท่ากับ $ -0.0022473627032743
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nereus เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001207030
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nereus เป็น USD เท่ากับ $ +0.0047982224
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nereus เป็น USD เท่ากับ $ +0.01870944471131892
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.0022473627032743
|-1.64%
|30 วัน
|$ -0.0001207030
|-0.08%
|60 วัน
|$ +0.0047982224
|+3.58%
|90 วัน
|$ +0.01870944471131892
|+16.20%
Nereus is a derivatives trading platform on Polygon, combining the transparency and security of DeFi with the performance and user experience of CEX
Launched on the Polygon blockchain, Nereus is a decentralized derivatives trading platform that integrates features typical of centralized exchanges (CEX) with the transparency and security of decentralized finance (DeFi). Designed to enhance capital efficiency, Nereus offers up to 150x leverage on a broad selection of assets, including cryptocurrencies, forex, and commodities.
