Morpheus AI ราคา (MOR)
ราคาปัจจุบัน Morpheus AI (MOR) วันนี้ $ 1.92, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.43% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MOR เป็น USD คือ $ 1.92 ต่อ MOR.
Morpheus AI มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 16,617,192 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 8.67M MOR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MOR เทรดระหว่าง $ 1.88 (ต่ำ) กับ $ 1.94 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 138.99 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.476844
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MOR เคลื่อนไหว +1.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -8.70% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 7.14K.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Morpheus AI คือ $ 16.62M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 7.14K อุปทานหมุนเวียนของ MOR คือ 8.67M โดยมีอุปทานรวมที่ 8956574.329772633 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 17.72M
+1.02%
-0.42%
-8.70%
-8.70%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Morpheus AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0082380419965431
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Morpheus AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.3480134400
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Morpheus AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.3111989760
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Morpheus AI เป็น USD เท่ากับ $ +0.0018333515280296
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.0082380419965431
|-0.42%
|30 วัน
|$ -0.3480134400
|-18.12%
|60 วัน
|$ -0.3111989760
|-16.20%
|90 วัน
|$ +0.0018333515280296
|+0.00%
ในปี 2040 ราคาของ Morpheus AI อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาตลาดปัจจุบันของ Morpheus AI คือเท่าไร?
Morpheus AI มีมูลค่าอยู่ที่ ฿62.0059896415872000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง -0.42% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก
MOR มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?
มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ MOR การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น
Morpheus AI มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?
ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ
ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ MOR คือเท่าไร?
ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 8668778.914560566 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก
ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ Morpheus AI คือเท่าไร?
Morpheus AI มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้
MOR มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Artificial Intelligence (AI),Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,AI Agents,Base Native,Venice Ecosystem อย่างไร?
เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Artificial Intelligence (AI),Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,AI Agents,Base Native,Venice Ecosystem โมเมนตัมของ MOR จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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