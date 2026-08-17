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ราคาปัจจุบัน Morpheus AI วันนี้ คือ 1.92 USD มูลค่าตลาด MOR เท่ากับ 16,617,192 USD ติดตามการอัปเดตราคา MOR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Morpheus AI วันนี้ คือ 1.92 USD มูลค่าตลาด MOR เท่ากับ 16,617,192 USD ติดตามการอัปเดตราคา MOR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Morpheus AI ราคา (MOR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MOR เป็น USD

$1.92
$1.92$1.92
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Morpheus AI (MOR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:43:55 (UTC+8)

ราคา Morpheus AI วันนี้

ราคาปัจจุบัน Morpheus AI (MOR) วันนี้ $ 1.92, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.43% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MOR เป็น USD คือ $ 1.92 ต่อ MOR.

Morpheus AI มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 16,617,192 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 8.67M MOR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MOR เทรดระหว่าง $ 1.88 (ต่ำ) กับ $ 1.94 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 138.99 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.476844

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MOR เคลื่อนไหว +1.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -8.70% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 7.14K.

Morpheus AI (MOR) ข้อมูลการตลาด

$ 16.62M
$ 16.62M$ 16.62M

$ 7.14K
$ 7.14K$ 7.14K

$ 17.72M
$ 17.72M$ 17.72M

8.67M
8.67M 8.67M

8,956,574.329772633
8,956,574.329772633 8,956,574.329772633

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Morpheus AI คือ $ 16.62M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 7.14K อุปทานหมุนเวียนของ MOR คือ 8.67M โดยมีอุปทานรวมที่ 8956574.329772633 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 17.72M

ประวัติราคา Morpheus AI USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.88
$ 1.88$ 1.88
ต่ำสุด 24h
$ 1.94
$ 1.94$ 1.94
สูงสุด 24h

$ 1.88
$ 1.88$ 1.88

$ 1.94
$ 1.94$ 1.94

$ 138.99
$ 138.99$ 138.99

$ 0.476844
$ 0.476844$ 0.476844

+1.02%

-0.42%

-8.70%

-8.70%

ประวัติราคา Morpheus AI (MOR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Morpheus AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0082380419965431
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Morpheus AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.3480134400
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Morpheus AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.3111989760
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Morpheus AI เป็น USD เท่ากับ $ +0.0018333515280296

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0082380419965431-0.42%
30 วัน$ -0.3480134400-18.12%
60 วัน$ -0.3111989760-16.20%
90 วัน$ +0.0018333515280296+0.00%

การคาดการณ์ราคา Morpheus AI

การคาดการณ์ราคา Morpheus AI (MOR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MOR ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Morpheus AI (MOR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Morpheus AI อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Morpheus AI จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MOR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Morpheus AI

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

เกี่ยวกับ Morpheus AI

ราคาตลาดปัจจุบันของ Morpheus AI คือเท่าไร?

Morpheus AI มีมูลค่าอยู่ที่ ฿62.0059896415872000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง -0.42% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

MOR มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ MOR การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

Morpheus AI มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ MOR คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 8668778.914560566 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ Morpheus AI คือเท่าไร?

Morpheus AI มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

MOR มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Artificial Intelligence (AI),Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,AI Agents,Base Native,Venice Ecosystem อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Artificial Intelligence (AI),Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,AI Agents,Base Native,Venice Ecosystem โมเมนตัมของ MOR จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Morpheus AI

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:43:55 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Morpheus AI (MOR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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