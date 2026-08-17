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ราคาปัจจุบัน MOONBASE วันนี้ คือ 1.26 USD มูลค่าตลาด MOONBASE เท่ากับ 67,782 USD ติดตามการอัปเดตราคา MOONBASE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน MOONBASE วันนี้ คือ 1.26 USD มูลค่าตลาด MOONBASE เท่ากับ 67,782 USD ติดตามการอัปเดตราคา MOONBASE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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MOONBASE ราคา (MOONBASE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MOONBASE เป็น USD

$1.75
$1.75$1.75
+0.55%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
MOONBASE (MOONBASE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:42:42 (UTC+8)

ราคา MOONBASE วันนี้

ราคาปัจจุบัน MOONBASE (MOONBASE) วันนี้ $ 1.26, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 11.67% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MOONBASE เป็น USD คือ $ 1.26 ต่อ MOONBASE.

MOONBASE มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 67,782 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 53.77K MOONBASE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MOONBASE เทรดระหว่าง $ 1.045 (ต่ำ) กับ $ 1.34 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 12.19 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.559647

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MOONBASE เคลื่อนไหว +0.05% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +7.52% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 4.21K.

MOONBASE (MOONBASE) ข้อมูลการตลาด

$ 67.78K
$ 67.78K$ 67.78K

$ 4.21K
$ 4.21K$ 4.21K

$ 87.51K
$ 87.51K$ 87.51K

53.77K
53.77K 53.77K

60,895.867884558786
60,895.867884558786 60,895.867884558786

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MOONBASE คือ $ 67.78K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 4.21K อุปทานหมุนเวียนของ MOONBASE คือ 53.77K โดยมีอุปทานรวมที่ 60895.867884558786 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 87.51K

ประวัติราคา MOONBASE USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.045
$ 1.045$ 1.045
ต่ำสุด 24h
$ 1.34
$ 1.34$ 1.34
สูงสุด 24h

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

$ 1.34
$ 1.34$ 1.34

$ 12.19
$ 12.19$ 12.19

$ 0.559647
$ 0.559647$ 0.559647

+0.05%

+11.67%

+7.52%

+7.52%

ประวัติราคา MOONBASE (MOONBASE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา MOONBASE เป็น USD เท่ากับ $ +0.131835
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MOONBASE เป็น USD เท่ากับ $ -0.2763236700
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MOONBASE เป็น USD เท่ากับ $ -0.3381102900
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MOONBASE เป็น USD เท่ากับ $ -0.0011030072959164

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.131835+11.67%
30 วัน$ -0.2763236700-21.93%
60 วัน$ -0.3381102900-26.83%
90 วัน$ -0.0011030072959164-0.00%

การคาดการณ์ราคา MOONBASE

การคาดการณ์ราคา MOONBASE (MOONBASE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MOONBASE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา MOONBASE (MOONBASE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ MOONBASE อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา MOONBASE จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MOONBASE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา MOONBASE

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MOONBASE (MOONBASE) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Base EcosystemMeme

เกี่ยวกับ MOONBASE

ราคาซื้อขายสดของ MOONBASE วันนี้คือเท่าไร?

ราคาซื้อขายปัจจุบันของ MOONBASE อยู่ที่ ฿40.6914307022916000 อัปเดตแบบเรียลไทม์ ราคานี้สะท้อนข้อมูลรวมจากตลาดหลายแห่ง เพื่อให้แน่ใจว่าแสดงถึงอุปสงค์และอุปทานทั่วโลกได้อย่างแม่นยำ

มีการซื้อขายเกิดขึ้นมากแค่ไหนสำหรับ MOONBASE?

MOONBASE มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- เมตริกนี้สำคัญต่อการประเมินสภาพสภาพคล่อง—ปริมาณที่สูงขึ้นโดยทั่วไปบ่งบอกถึงตลาดที่มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นและการดำเนินการคำสั่งซื้อที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ผลการเปลี่ยนแปลงราคาของ MOONBASE ในวันนี้เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MOONBASE มีการเปลี่ยนแปลงราคาอยู่ที่ 11.66% แนวโน้มที่เป็นบวกบ่งบอกถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่แนวโน้มลบอาจสะท้อนถึงแรงกดดันในการขายระยะสั้นหรือภาวะขาลงของตลาดในวงกว้าง

ช่วงราคาที่ MOONBASE เคยซื้อขายในวันนี้อยู่ที่เท่าไร?

ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา MOONBASE เคลื่อนไหวระหว่าง ฿33.74805165388470000 และ ฿43.2750136040244000 ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจถึงความผันผวนภายในวันและระดับสนับสนุน/ต้านทานที่อาจเกิดขึ้น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ MOONBASE

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:42:42 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ MOONBASE (MOONBASE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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