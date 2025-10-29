ราคาปัจจุบัน microcap gem วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา MCG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MCG ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน microcap gem วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา MCG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MCG ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MCG

ข้อมูลราคา MCG

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MCG

โทเคโนมิกส์ MCG

การคาดการณ์ราคา MCG

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

microcap gem โลโก้

microcap gem ราคา (MCG)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MCG เป็น USD

--
----
-7.80%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
microcap gem (MCG) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:09:51 (UTC+8)

ข้อมูลราคา microcap gem (MCG) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.71%

-7.84%

+4.50%

+4.50%

ราคาเรียลไทม์ microcap gem (MCG) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMCG ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MCG คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MCG มีการเปลี่ยนแปลง -0.71% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -7.84% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +4.50% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

microcap gem (MCG) ข้อมูลการตลาด

$ 19.55K
$ 19.55K$ 19.55K

--
----

$ 19.55K
$ 19.55K$ 19.55K

999.63M
999.63M 999.63M

999,626,423.088746
999,626,423.088746 999,626,423.088746

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ microcap gem คือ $ 19.55K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MCG คือ 999.63M โดยมีอุปทานรวมที่ 999626423.088746 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 19.55K

ประวัติราคา microcap gem (MCG) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา microcap gem เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา microcap gem เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา microcap gem เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา microcap gem เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-7.84%
30 วัน$ 0-12.92%
60 วัน$ 0-75.71%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ microcap gem (MCG)

microcap gem is a community-driven experiment at the crossroads of culture, memes and crypto. the project is designed to showcase how something small, or “micro,” can evolve into larger movements, using $MCG as both a token and a communal identity. By combining narrative, community participation, and creative expression microcap gem highlights how conviction and belief can transform micro-scale projects into meaningful on-chain identities with long-term value.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา microcap gem (USD)

microcap gem (MCG) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ microcap gem (MCG) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ microcap gem

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา microcap gem ตอนนี้!

MCG เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ microcap gem (MCG)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ microcap gem (MCG) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MCGโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ microcap gem (MCG)

วันนี้ microcap gem (MCG) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MCG เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MCG เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MCG เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ microcap gem คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MCG คือ $ 19.55K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MCG คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MCG คือ 999.63M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MCG คือเท่าใด?
MCG ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MCG คือเท่าไร?
MCG ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ MCG คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MCG คือ -- USD
ปีนี้ MCG จะสูงขึ้นอีกไหม?
MCG อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MCG เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:09:51 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ microcap gem (MCG)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,424.05
$112,424.05$112,424.05

-1.93%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,951.03
$3,951.03$3,951.03

-3.55%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03758
$0.03758$0.03758

-19.07%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$191.28
$191.28$191.28

-3.83%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$4.0083
$4.0083$4.0083

+3.91%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,951.03
$3,951.03$3,951.03

-3.55%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,424.05
$112,424.05$112,424.05

-1.93%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$191.28
$191.28$191.28

-3.83%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.5792
$2.5792$2.5792

-2.15%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19130
$0.19130$0.19130

-4.23%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009731
$0.009731$0.009731

-2.69%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.502
$1.502$1.502

+100.26%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.011300
$0.011300$0.011300

+352.00%

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000382
$0.0000000382$0.0000000382

+344.18%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.502
$1.502$1.502

+100.26%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00184
$0.00184$0.00184

+84.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000075
$0.0000000000000000075$0.0000000000000000075

+66.66%