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ราคาปัจจุบัน Mazze วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด MAZZE เท่ากับ 389,904 USD ติดตามการอัปเดตราคา MAZZE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Mazze วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด MAZZE เท่ากับ 389,904 USD ติดตามการอัปเดตราคา MAZZE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Mazze ราคา (MAZZE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MAZZE เป็น USD

$0.00014794
$0.00014794$0.00014794
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Mazze (MAZZE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:14:26 (UTC+8)

ราคา Mazze วันนี้

ราคาปัจจุบัน Mazze (MAZZE) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MAZZE เป็น USD คือ $ 0 ต่อ MAZZE.

Mazze มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 389,904 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.64B MAZZE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MAZZE เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01012121 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MAZZE เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.59% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 296.43.

Mazze (MAZZE) ข้อมูลการตลาด

$ 389.90K
$ 389.90K$ 389.90K

$ 296.43
$ 296.43$ 296.43

$ 724.92K
$ 724.92K$ 724.92K

2.64B
2.64B 2.64B

4,835,697,309.21114
4,835,697,309.21114 4,835,697,309.21114

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Mazze คือ $ 389.90K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 296.43 อุปทานหมุนเวียนของ MAZZE คือ 2.64B โดยมีอุปทานรวมที่ 4835697309.21114 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 724.92K

ประวัติราคา Mazze USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
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$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.01012121
$ 0.01012121$ 0.01012121

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-5.59%

-5.59%

ประวัติราคา Mazze (MAZZE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Mazze เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mazze เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mazze เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mazze เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0+1.86%
60 วัน$ 0-12.17%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Mazze

การคาดการณ์ราคา Mazze (MAZZE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MAZZE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Mazze (MAZZE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Mazze อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Mazze จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MAZZE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Mazze

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เกี่ยวกับ Mazze

ราคาปัจจุบันของ Mazze ที่ซื้อขายอยู่คือเท่าไร?

Mazze มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --%

มีกิจกรรมการซื้อขายมากแค่ไหนในวันนี้?

มูลค่ารวมของการซื้อขายทั้งหมดบนกระดานแลกเปลี่ยนหลักอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในตลาดและสภาพคล่องที่ต่อเนื่อง

ตลาด MAZZE มีสภาพคล่องมากเพียงใด?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 สะท้อนถึงความลึกของหนังสือคำสั่งซื้อ ประสิทธิภาพในการดำเนินการคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ และความแคบของสเปรดในคู่ซื้อขายหลัก

ช่วงการซื้อขายรายวันบ่งบอกอะไรบ้าง?

การเคลื่อนไหวของราคาระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 เน้นถึงระดับความผันผวนในปัจจุบันและแรงฉุดภายในวัน

อันดับปัจจุบันของ Mazze ในตลาดคืออะไร?

ขณะนี้ Mazze อยู่ในอันดับที่ #3848 โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿12591866.34646532064000

อุปทานมีบทบาทอย่างไรต่อเสถียรภาพของราคา?

อุปทานโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 2635492829.71615 ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของราคา โดยเฉพาะในช่วงที่มีความต้องการสูงหรือขาดแคลน

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อโปรไฟล์สภาพคล่องของ Mazze?

สภาพคล่องขึ้นอยู่กับกิจกรรมของผู้ทำตลาด ความหลากหลายของคู่ซื้อขาย ความลึกของกระดานแลกเปลี่ยน และการมีส่วนร่วมของระบบนิเวศจากเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Mazze

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:14:26 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Mazze (MAZZE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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