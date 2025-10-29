Matchy ราคา ($MATCHY)
+0.01%
-27.81%
-27.81%
ราคาเรียลไทม์ Matchy ($MATCHY) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรด$MATCHY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ $MATCHY คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น $MATCHY มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -27.81% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Matchy คือ $ 111.82K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ $MATCHY คือ 1000.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 999997307.060396 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 111.82K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Matchy เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Matchy เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Matchy เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Matchy เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|+0.01%
|30 วัน
|$ 0
|-43.51%
|60 วัน
|$ 0
|-68.92%
|90 วัน
|$ 0
|--
Matchy Trade: The Meme-Powered AI Prediction Game on Solana
In the ever-evolving world of Web3 gaming, a new wave of on-chain prediction games has been gaining momentum. At the heart of this trend is Matchy Trade, a Solana-based prediction game that blends speculation, memes, and artificial intelligence into a fast-paced, community-driven experience. Designed for degens who thrive on risk and entertainment, Matchy Trade isn’t just another trading game—it’s a survival challenge where every bet, every flip, and every tile reveals a new chance to outplay your rivals.
At its core, Matchy Trade revolves around predicting token moves on Solana. Players place their bets on whether specific tokens will go up or down within short timeframes. But instead of being a simple “yes/no” guessing game, the platform introduces gamified mechanics like tile flipping and survival rounds. Each correct prediction allows a player to advance, while mistakes can push them closer to elimination. This creates an atmosphere that feels like a mix of traditional prediction markets, Web3 gaming tournaments, and meme culture chaos.
The integration of AI takes Matchy Trade to another level. The AI component analyzes patterns, creates meme-driven narratives, and introduces unpredictable twists that keep the experience fresh. This means the game isn’t only about dry data and charts—it’s also about narrative trading, where memes become part of the strategy. Think of it as “degens versus AI memes,” where community humor and human instincts collide with machine-powered dynamics.
What makes Matchy Trade particularly engaging is its social survival aspect. Players aren’t just competing against the charts—they’re competing against each other. The tile-flip mechanism ensures that multiple players can be eliminated in a single round, raising the stakes and making each correct move more rewarding. This creates a thrilling loop of tension, risk-taking, and the chance for spectacular comebacks.
Being built on Solana means the game benefits from fast transactions, low fees, and scalability, making it accessible to a wide global audience. Unlike traditional Web2 prediction apps, where results are opaque, Matchy Trade’s blockchain foundation guarantees transparency, fairness, and verifiable results. Every bet, win, and loss is secured on-chain, ensuring players can trust the system.
In short, Matchy Trade is more than just a trading simulator—it’s a cultural experiment. By combining memes, AI, and community competition, it transforms prediction into entertainment. For degens who live for volatility, humor, and survival-of-the-fittest energy, Matchy Trade could easily become the go-to Solana game to test luck, skill, and meme power—all at once.
