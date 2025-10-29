ราคาปัจจุบัน Matchy วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา $MATCHY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา $MATCHY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Matchy วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา $MATCHY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา $MATCHY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ $MATCHY

ข้อมูลราคา $MATCHY

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ $MATCHY

โทเคโนมิกส์ $MATCHY

การคาดการณ์ราคา $MATCHY

Matchy ราคา ($MATCHY)

ราคาปัจจุบัน 1 $MATCHY เป็น USD

$0.00011182
$0.00011182$0.00011182
0.00%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
Matchy ($MATCHY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:56:57 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Matchy ($MATCHY) (USD)

$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.01%

-27.81%

-27.81%

ราคาเรียลไทม์ Matchy ($MATCHY) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรด$MATCHY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ $MATCHY คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น $MATCHY มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -27.81% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Matchy ($MATCHY) ข้อมูลการตลาด

$ 111.82K
$ 111.82K$ 111.82K

--
----

$ 111.82K
$ 111.82K$ 111.82K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,307.060396
999,997,307.060396 999,997,307.060396

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Matchy คือ $ 111.82K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ $MATCHY คือ 1000.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 999997307.060396 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 111.82K

ประวัติราคา Matchy ($MATCHY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Matchy เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Matchy เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Matchy เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Matchy เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.01%
30 วัน$ 0-43.51%
60 วัน$ 0-68.92%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Matchy ($MATCHY)

Matchy Trade: The Meme-Powered AI Prediction Game on Solana

In the ever-evolving world of Web3 gaming, a new wave of on-chain prediction games has been gaining momentum. At the heart of this trend is Matchy Trade, a Solana-based prediction game that blends speculation, memes, and artificial intelligence into a fast-paced, community-driven experience. Designed for degens who thrive on risk and entertainment, Matchy Trade isn’t just another trading game—it’s a survival challenge where every bet, every flip, and every tile reveals a new chance to outplay your rivals.

At its core, Matchy Trade revolves around predicting token moves on Solana. Players place their bets on whether specific tokens will go up or down within short timeframes. But instead of being a simple “yes/no” guessing game, the platform introduces gamified mechanics like tile flipping and survival rounds. Each correct prediction allows a player to advance, while mistakes can push them closer to elimination. This creates an atmosphere that feels like a mix of traditional prediction markets, Web3 gaming tournaments, and meme culture chaos.

The integration of AI takes Matchy Trade to another level. The AI component analyzes patterns, creates meme-driven narratives, and introduces unpredictable twists that keep the experience fresh. This means the game isn’t only about dry data and charts—it’s also about narrative trading, where memes become part of the strategy. Think of it as “degens versus AI memes,” where community humor and human instincts collide with machine-powered dynamics.

What makes Matchy Trade particularly engaging is its social survival aspect. Players aren’t just competing against the charts—they’re competing against each other. The tile-flip mechanism ensures that multiple players can be eliminated in a single round, raising the stakes and making each correct move more rewarding. This creates a thrilling loop of tension, risk-taking, and the chance for spectacular comebacks.

Being built on Solana means the game benefits from fast transactions, low fees, and scalability, making it accessible to a wide global audience. Unlike traditional Web2 prediction apps, where results are opaque, Matchy Trade’s blockchain foundation guarantees transparency, fairness, and verifiable results. Every bet, win, and loss is secured on-chain, ensuring players can trust the system.

In short, Matchy Trade is more than just a trading simulator—it’s a cultural experiment. By combining memes, AI, and community competition, it transforms prediction into entertainment. For degens who live for volatility, humor, and survival-of-the-fittest energy, Matchy Trade could easily become the go-to Solana game to test luck, skill, and meme power—all at once.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Matchy (USD)

Matchy ($MATCHY) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Matchy ($MATCHY) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Matchy

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Matchy ตอนนี้!

$MATCHY เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Matchy ($MATCHY)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Matchy ($MATCHY) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ $MATCHYโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Matchy ($MATCHY)

วันนี้ Matchy ($MATCHY) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน $MATCHY เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน $MATCHY เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ $MATCHY เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Matchy คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ $MATCHY คือ $ 111.82K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ $MATCHY คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ $MATCHY คือ 1000.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ $MATCHY คือเท่าใด?
$MATCHY ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ $MATCHY คือเท่าไร?
$MATCHY ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ $MATCHY คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ $MATCHY คือ -- USD
ปีนี้ $MATCHY จะสูงขึ้นอีกไหม?
$MATCHY อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา $MATCHY เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:56:57 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Matchy ($MATCHY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

