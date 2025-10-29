ราคาปัจจุบัน Mars Protocol วันนี้ คือ 0.01764151 USD ติดตามการอัปเดตราคา MARS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MARS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Mars Protocol วันนี้ คือ 0.01764151 USD ติดตามการอัปเดตราคา MARS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MARS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MARS

ข้อมูลราคา MARS

เอกสารไวท์เปเปอร์ MARS

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MARS

โทเคโนมิกส์ MARS

การคาดการณ์ราคา MARS

Mars Protocol โลโก้

Mars Protocol ราคา (MARS)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MARS เป็น USD

$0.01764151
$0.01764151
+4.80%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Mars Protocol (MARS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:22:32 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Mars Protocol (MARS) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01570204
$ 0.01570204
ต่ำสุด 24h
$ 0.01939211
$ 0.01939211
สูงสุด 24h

$ 0.01570204
$ 0.01570204

$ 0.01939211
$ 0.01939211

$ 0.512804
$ 0.512804

$ 0
$ 0

-0.04%

+4.88%

-23.20%

-23.20%

ราคาเรียลไทม์ Mars Protocol (MARS) คือ $0.01764151 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMARS ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01570204 และราคาสูงสุด $ 0.01939211 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MARS คือ $ 0.512804 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MARS มีการเปลี่ยนแปลง -0.04% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +4.88% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -23.20% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Mars Protocol (MARS) ข้อมูลการตลาด

$ 4.70M
$ 4.70M

--
--

$ 8.07M
$ 8.07M

266.47M
266.47M

457,083,938.78
457,083,938.78

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Mars Protocol คือ $ 4.70M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MARS คือ 266.47M โดยมีอุปทานรวมที่ 457083938.78 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 8.07M

ประวัติราคา Mars Protocol (MARS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Mars Protocol เป็น USD เท่ากับ $ +0.00082085
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mars Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0048513605
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mars Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0023066750
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mars Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.00402604094960021

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00082085+4.88%
30 วัน$ -0.0048513605-27.49%
60 วัน$ -0.0023066750-13.07%
90 วัน$ -0.00402604094960021-18.58%

อะไรคือ Mars Protocol (MARS)

What is Mars Protocol?

Mars Protocol consists of a money market, called Red Bank, and a generalized credit primitive called Rover. Mars Protocol utilizes a so-called hub and outpost topology, whereby its base, Mars Hub acts as a command center for numerous outposts. Each outpost consists of an instance of Red Bank and Rover and the first of many outposts will be the Osmosis chain.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Mars Protocol (USD)

Mars Protocol (MARS) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Mars Protocol (MARS) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Mars Protocol

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Mars Protocol ตอนนี้!

MARS เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Mars Protocol (MARS)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Mars Protocol (MARS) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MARSโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Mars Protocol (MARS)

วันนี้ Mars Protocol (MARS) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MARS เป็นUSD คือ 0.01764151 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MARS เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MARS เป็น USD คือ $ 0.01764151 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Mars Protocol คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MARS คือ $ 4.70M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MARS คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MARS คือ 266.47M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MARS คือเท่าใด?
MARS ถึงราคา ATH ที่ 0.512804 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MARS คือเท่าไร?
MARS ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ MARS คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MARS คือ -- USD
ปีนี้ MARS จะสูงขึ้นอีกไหม?
MARS อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MARS เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
