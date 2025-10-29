ราคาปัจจุบัน Kurt วันนี้ คือ 0.00028632 USD ติดตามการอัปเดตราคา KURT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา KURT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Kurt วันนี้ คือ 0.00028632 USD ติดตามการอัปเดตราคา KURT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา KURT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KURT

ข้อมูลราคา KURT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ KURT

โทเคโนมิกส์ KURT

การคาดการณ์ราคา KURT

Kurt โลโก้

Kurt ราคา (KURT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 KURT เป็น USD

$0.00028632
-5.30%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Kurt (KURT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:04:32 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Kurt (KURT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00028392
ต่ำสุด 24h
$ 0.0003192
สูงสุด 24h

$ 0.00028392
$ 0.0003192
$ 0.00522224
$ 0.00023676
-0.74%

-5.35%

-25.17%

-25.17%

ราคาเรียลไทม์ Kurt (KURT) คือ $0.00028632 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดKURT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00028392 และราคาสูงสุด $ 0.0003192 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ KURT คือ $ 0.00522224 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00023676

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น KURT มีการเปลี่ยนแปลง -0.74% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -5.35% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -25.17% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Kurt (KURT) ข้อมูลการตลาด

$ 286.15K
--
$ 286.15K
1.00B
1,000,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Kurt คือ $ 286.15K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ KURT คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 286.15K

ประวัติราคา Kurt (KURT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Kurt เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kurt เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001271066
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kurt เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001811367
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kurt เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-5.35%
30 วัน$ -0.0001271066-44.39%
60 วัน$ -0.0001811367-63.26%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Kurt (KURT)

In the cold void of space, on a hidden Martian outpost nestled deep within the craters of Earth's Moon, two brothers were born: Burt and Kurt.

Identical in DNA, but polar opposites in spirit.

Burt was the golden boy. Friendly. Transparent. His heart pulsed in proof-of-work rhythms. He believed in the power of decentralization and fairness. So when the time came, he launched $BURT on Kaspa.

But then came Kurt.

Kurt wasn't interested in "fairness." He didn't care for decentralization. Kurt was chaos in a jetpack.

He saw the world and thought, "Why build slowly when you can moon faster?"

So he created $KURT on Base chain. Built for the degen hordes deep in the crypto trenches. Fueled by FOMO, memes, and mayhem.

Gas fees? Who cares. Kurt was all about volume, virality, and vaporizing charts.

Kurt will do whatever it takes to pump his bags to the moon.

$KURT is a meme coin launched on the Base chain but don't let the memes fool you. $KURT is the evil twin of $BURT on Kaspa, born in the darkest corners of the crypto trenches. Backed by a cult-like community of degens, $KURT is here to dominate the meme coin space with relentless energy, twisted humor, and a mission to build.

We’re not just here for green candles, we’re here to create a movement, disrupt the status quo, and carve our place in meme coin history. Join the rebellion. Join $KURT.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Kurt (USD)

Kurt (KURT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Kurt (KURT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Kurt

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Kurt ตอนนี้!

KURT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Kurt (KURT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Kurt (KURT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ KURTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Kurt (KURT)

วันนี้ Kurt (KURT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน KURT เป็นUSD คือ 0.00028632 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน KURT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ KURT เป็น USD คือ $ 0.00028632 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Kurt คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ KURT คือ $ 286.15K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ KURT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ KURT คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ KURT คือเท่าใด?
KURT ถึงราคา ATH ที่ 0.00522224 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ KURT คือเท่าไร?
KURT ถึงราคา ATL ที่ 0.00023676 USD
ปริมาณการเทรดของ KURT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ KURT คือ -- USD
ปีนี้ KURT จะสูงขึ้นอีกไหม?
KURT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา KURT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:04:32 (UTC+8)

