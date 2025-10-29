Kurt ราคา (KURT)
-0.74%
-5.35%
-25.17%
-25.17%
ราคาเรียลไทม์ Kurt (KURT) คือ $0.00028632 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดKURT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00028392 และราคาสูงสุด $ 0.0003192 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ KURT คือ $ 0.00522224 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00023676
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น KURT มีการเปลี่ยนแปลง -0.74% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -5.35% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -25.17% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Kurt คือ $ 286.15K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ KURT คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 286.15K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Kurt เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kurt เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001271066
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kurt เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001811367
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kurt เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-5.35%
|30 วัน
|$ -0.0001271066
|-44.39%
|60 วัน
|$ -0.0001811367
|-63.26%
|90 วัน
|$ 0
|--
In the cold void of space, on a hidden Martian outpost nestled deep within the craters of Earth's Moon, two brothers were born: Burt and Kurt.
Identical in DNA, but polar opposites in spirit.
Burt was the golden boy. Friendly. Transparent. His heart pulsed in proof-of-work rhythms. He believed in the power of decentralization and fairness. So when the time came, he launched $BURT on Kaspa.
But then came Kurt.
Kurt wasn't interested in "fairness." He didn't care for decentralization. Kurt was chaos in a jetpack.
He saw the world and thought, "Why build slowly when you can moon faster?"
So he created $KURT on Base chain. Built for the degen hordes deep in the crypto trenches. Fueled by FOMO, memes, and mayhem.
Gas fees? Who cares. Kurt was all about volume, virality, and vaporizing charts.
Kurt will do whatever it takes to pump his bags to the moon.
$KURT is a meme coin launched on the Base chain but don't let the memes fool you. $KURT is the evil twin of $BURT on Kaspa, born in the darkest corners of the crypto trenches. Backed by a cult-like community of degens, $KURT is here to dominate the meme coin space with relentless energy, twisted humor, and a mission to build.
We’re not just here for green candles, we’re here to create a movement, disrupt the status quo, and carve our place in meme coin history. Join the rebellion. Join $KURT.
Kurt (KURT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Kurt (KURT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Kurt
ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Kurt ตอนนี้!
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Kurt (KURT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ KURTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
