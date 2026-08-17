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ราคาปัจจุบัน Kima Network วันนี้ คือ 0.00240886 USD มูลค่าตลาด KIMA เท่ากับ 502,846 USD ติดตามการอัปเดตราคา KIMA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Kima Network วันนี้ คือ 0.00240886 USD มูลค่าตลาด KIMA เท่ากับ 502,846 USD ติดตามการอัปเดตราคา KIMA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Kima Network ราคา (KIMA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 KIMA เป็น USD

$0.00240882
$0.00240882$0.00240882
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Kima Network (KIMA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:30:03 (UTC+8)

ราคา Kima Network วันนี้

ราคาปัจจุบัน Kima Network (KIMA) วันนี้ $ 0.00240886, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.07% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน KIMA เป็น USD คือ $ 0.00240886 ต่อ KIMA.

Kima Network มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 502,846 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 67.98M KIMA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KIMA เทรดระหว่าง $ 0.00240875 (ต่ำ) กับ $ 0.002409 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.092 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00124231

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น KIMA เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +32.93% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.96.

Kima Network (KIMA) ข้อมูลการตลาด

$ 502.85K
$ 502.85K$ 502.85K

$ 1.96
$ 1.96$ 1.96

$ 505.87K
$ 505.87K$ 505.87K

67.98M
67.98M 67.98M

210,000,000.0
210,000,000.0 210,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Kima Network คือ $ 502.85K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.96 อุปทานหมุนเวียนของ KIMA คือ 67.98M โดยมีอุปทานรวมที่ 210000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 505.87K

ประวัติราคา Kima Network USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00240875
$ 0.00240875$ 0.00240875
ต่ำสุด 24h
$ 0.002409
$ 0.002409$ 0.002409
สูงสุด 24h

$ 0.00240875
$ 0.00240875$ 0.00240875

$ 0.002409
$ 0.002409$ 0.002409

$ 1.092
$ 1.092$ 1.092

$ 0.00124231
$ 0.00124231$ 0.00124231

--

+0.07%

+32.93%

+32.93%

ประวัติราคา Kima Network (KIMA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Kima Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kima Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.0013653606
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kima Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.0013320542
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kima Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000000036158848343

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.07%
30 วัน$ -0.0013653606-56.68%
60 วัน$ -0.0013320542-55.29%
90 วัน$ -0.0000000036158848343-0.00%

การคาดการณ์ราคา Kima Network

การคาดการณ์ราคา Kima Network (KIMA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ KIMA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Kima Network (KIMA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Kima Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Kima Network จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา KIMA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Kima Network

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เกี่ยวกับ Kima Network

ราคาปัจจุบันของ Kima Network คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿0.0777928400732866040000 โดย Kima Network มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 0.06% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ KIMA อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 67983638.43571413 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ Kima Network คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿16239141.52731660440000 โดยอยู่ในอันดับที่ #5015 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

KIMA มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.0777892876823597500000 และ ฿0.07779736129810260000 ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

Kima Network เข้ากับหมวดหมู่ Infrastructure,Cosmos Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Outlier Ventures Portfolio อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Infrastructure,Cosmos Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Outlier Ventures Portfolio KIMA แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Kima Network

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:30:03 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Kima Network (KIMA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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