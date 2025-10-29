KEY ราคา (KEY)
ราคาเรียลไทม์ KEY (KEY) คือ $0.05438 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดKEY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.052888 และราคาสูงสุด $ 0.06038 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ KEY คือ $ 0.226519 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.03889746
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น KEY มีการเปลี่ยนแปลง +0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -8.68% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +38.48% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ KEY คือ $ 5.25M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ KEY คือ 97.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 97000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 5.25M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา KEY เป็น USD เท่ากับ $ -0.00516999922824581
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา KEY เป็น USD เท่ากับ $ -0.0082072253
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา KEY เป็น USD เท่ากับ $ -0.0190679609
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา KEY เป็น USD เท่ากับ $ -0.12708057389171036
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.00516999922824581
|-8.68%
|30 วัน
|$ -0.0082072253
|-15.09%
|60 วัน
|$ -0.0190679609
|-35.06%
|90 วัน
|$ -0.12708057389171036
|-70.03%
KeyChain is the world's first public chain protocol with "full dimensional intelligence" as its core. It deeply integrates layered heterogeneous architecture, anti quantum security, zero latency cross chain interoperability protocol, and environment adaptive consensus mechanism, aiming to break through the "impossible triangle" of blockchain and build a high-performance underlying infrastructure that supports tens of thousands of TPS, millisecond level confirmation, and zero friction cross ecological collaboration in the Web3.0 era. The key to unlocking blockchain and the future world for everyone, while KEY Public Chain creates permissionless blockchain suitable for institutions and developers, making wallets and financial instruments more accessible without compromising the core principles of decentralization. The KEY chain will build a self evolving, infinitely scalable, and seamless blockchain infrastructure that connects the real and digital worlds.
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น
