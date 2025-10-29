ราคาปัจจุบัน KEY วันนี้ คือ 0.05438 USD ติดตามการอัปเดตราคา KEY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา KEY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน KEY วันนี้ คือ 0.05438 USD ติดตามการอัปเดตราคา KEY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา KEY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

$0.05438
-8.60%1D
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:19:16 (UTC+8)

ข้อมูลราคา KEY (KEY) (USD)

$ 0.052888
$ 0.06038
$ 0.052888
$ 0.06038
$ 0.226519
$ 0.03889746
+0.01%

-8.68%

+38.48%

+38.48%

ราคาเรียลไทม์ KEY (KEY) คือ $0.05438 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดKEY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.052888 และราคาสูงสุด $ 0.06038 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ KEY คือ $ 0.226519 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.03889746

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น KEY มีการเปลี่ยนแปลง +0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -8.68% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +38.48% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

KEY (KEY) ข้อมูลการตลาด

--
$ 5.25M
97.00M
97,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ KEY คือ $ 5.25M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ KEY คือ 97.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 97000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 5.25M

ประวัติราคา KEY (KEY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา KEY เป็น USD เท่ากับ $ -0.00516999922824581
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา KEY เป็น USD เท่ากับ $ -0.0082072253
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา KEY เป็น USD เท่ากับ $ -0.0190679609
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา KEY เป็น USD เท่ากับ $ -0.12708057389171036

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00516999922824581-8.68%
30 วัน$ -0.0082072253-15.09%
60 วัน$ -0.0190679609-35.06%
90 วัน$ -0.12708057389171036-70.03%

อะไรคือ KEY (KEY)

KeyChain is the world's first public chain protocol with "full dimensional intelligence" as its core. It deeply integrates layered heterogeneous architecture, anti quantum security, zero latency cross chain interoperability protocol, and environment adaptive consensus mechanism, aiming to break through the "impossible triangle" of blockchain and build a high-performance underlying infrastructure that supports tens of thousands of TPS, millisecond level confirmation, and zero friction cross ecological collaboration in the Web3.0 era. The key to unlocking blockchain and the future world for everyone, while KEY Public Chain creates permissionless blockchain suitable for institutions and developers, making wallets and financial instruments more accessible without compromising the core principles of decentralization. The KEY chain will build a self evolving, infinitely scalable, and seamless blockchain infrastructure that connects the real and digital worlds.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา KEY (USD)

KEY (KEY) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ KEY (KEY) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ KEY

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา KEY ตอนนี้!

KEY เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ KEY (KEY)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ KEY (KEY) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ KEYโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ KEY (KEY)

วันนี้ KEY (KEY) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน KEY เป็นUSD คือ 0.05438 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน KEY เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ KEY เป็น USD คือ $ 0.05438 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ KEY คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ KEY คือ $ 5.25M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ KEY คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ KEY คือ 97.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ KEY คือเท่าใด?
KEY ถึงราคา ATH ที่ 0.226519 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ KEY คือเท่าไร?
KEY ถึงราคา ATL ที่ 0.03889746 USD
ปริมาณการเทรดของ KEY คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ KEY คือ -- USD
ปีนี้ KEY จะสูงขึ้นอีกไหม?
KEY อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา KEY เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:19:16 (UTC+8)

