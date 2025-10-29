ราคาปัจจุบัน Keke วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา KEKE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา KEKE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Keke วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา KEKE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา KEKE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Keke ราคา (KEKE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 KEKE เป็น USD

--
----
+11.90%1D
Keke (KEKE) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา Keke (KEKE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00001324
$ 0.00001324$ 0.00001324

$ 0
$ 0$ 0

-2.78%

+11.98%

+2.71%

+2.71%

ราคาเรียลไทม์ Keke (KEKE) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดKEKE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ KEKE คือ $ 0.00001324 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น KEKE มีการเปลี่ยนแปลง -2.78% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +11.98% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.71% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Keke (KEKE) ข้อมูลการตลาด

$ 113.44K
$ 113.44K$ 113.44K

--
----

$ 113.44K
$ 113.44K$ 113.44K

690.00B
690.00B 690.00B

690,000,000,000.0
690,000,000,000.0 690,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Keke คือ $ 113.44K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ KEKE คือ 690.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 690000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 113.44K

ประวัติราคา Keke (KEKE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Keke เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Keke เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Keke เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Keke เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+11.98%
30 วัน$ 0-66.23%
60 วัน$ 0-72.82%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Keke (KEKE)

KEKE is the first frog memecoin ever deployed on Kaspa. KEKE was 100% fair-launched as the first frog KRC20 token on Kaspa at 2024-06-30 with no team-allocation. KEKE has no team, no roadmap, no pre-sale, no pre-allocation, no whitelist, no paid KOLs, no NFT, no tax, no airdrop, no giveaway, just pure memes. KEKE is a pure memecoin without the rhetorical flourishes, and is loved by many in the Kaspa community and beyond.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Keke (USD)

Keke (KEKE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Keke (KEKE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Keke

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Keke ตอนนี้!

KEKE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Keke (KEKE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Keke (KEKE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ KEKEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Keke (KEKE)

วันนี้ Keke (KEKE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน KEKE เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน KEKE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ KEKE เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Keke คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ KEKE คือ $ 113.44K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ KEKE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ KEKE คือ 690.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ KEKE คือเท่าใด?
KEKE ถึงราคา ATH ที่ 0.00001324 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ KEKE คือเท่าไร?
KEKE ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ KEKE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ KEKE คือ -- USD
ปีนี้ KEKE จะสูงขึ้นอีกไหม?
KEKE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา KEKE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
