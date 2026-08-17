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ราคาปัจจุบัน John Pork วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด PORK เท่ากับ 43,389 USD ติดตามการอัปเดตราคา PORK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน John Pork วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด PORK เท่ากับ 43,389 USD ติดตามการอัปเดตราคา PORK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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John Pork ราคา (PORK)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PORK เป็น USD

$0.00004344
$0.00004344$0.00004344
-1.20%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
John Pork (PORK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:18:34 (UTC+8)

ราคา John Pork วันนี้

ราคาปัจจุบัน John Pork (PORK) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PORK เป็น USD คือ $ 0 ต่อ PORK.

John Pork มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 43,389 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 998.81M PORK ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PORK เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.0041359 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PORK เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -10.36% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

John Pork (PORK) ข้อมูลการตลาด

$ 43.39K
$ 43.39K$ 43.39K

--
----

$ 43.39K
$ 43.39K$ 43.39K

998.81M
998.81M 998.81M

998,806,798.384199
998,806,798.384199 998,806,798.384199

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ John Pork คือ $ 43.39K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ PORK คือ 998.81M โดยมีอุปทานรวมที่ 998806798.384199 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 43.39K

ประวัติราคา John Pork USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
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$ 0.0$ 0.0

$ 0.0041359
$ 0.0041359$ 0.0041359

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-10.36%

-10.36%

ประวัติราคา John Pork (PORK) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา John Pork เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา John Pork เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา John Pork เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา John Pork เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0-27.07%
60 วัน$ 0-17.15%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา John Pork

การคาดการณ์ราคา John Pork (PORK) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PORK ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา John Pork (PORK) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ John Pork อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา John Pork จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PORK ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา John Pork

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John Pork (PORK) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Pump.fun Ecosystem

เกี่ยวกับ John Pork

ราคาปัจจุบันของ John Pork วันนี้คือเท่าไร?

ราคาสดของ John Pork อยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลง --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขนี้จะถูกอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนสภาพตลาดโลกที่แม่นยำ

โครงสร้างราคาประจำวันของ PORK เป็นอย่างไร?

PORK เทรดระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของราคาภายในวันและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

วันนี้ John Pork มีความผันผวนมากแค่ไหน?

โทเค็นนี้มีความผันผวน --% ในหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินได้ว่าตลาดกำลังมีเสถียรภาพหรือตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน PORK กำลังซื้อขายอยู่ในโซนทางเทคนิคใด?

การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุด แสดงให้เห็นว่า PORK กำลังมีโมเมนตัมระยะสั้นปานกลาง โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพคล่องและทิศทางตลาดโดยรวม

อันดับและขนาดตลาดโดยรวมของ John Pork คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตลาดที่ ฿1401224.45386607460000 John Pork อยู่ในอันดับที่ #7195 ซึ่งบ่งบอกถึงการมีบทบาทสำคัญในตลาดและความสนใจจากนักลงทุน

ปริมาณการซื้อขายของ PORK ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?

โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากเทรดเดอร์ทั่วโลก

John Pork เทียบกับ ATH และ ATL อย่างไร?

ATH ของมันคือ ฿0.133566669403413260000 ส่วน ATL คือ ฿ ซึ่งช่วยให้เห็นศักยภาพราคาในระยะยาวและการปรับตัวลดลง

ปัจจัยพื้นฐานใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตลาดของ PORK?

ปัจจัยหลักประกอบด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (998806798.384199 โทเค็น) ผลการดำเนินงานของหมวดหมู่ใน Pump.fun Ecosystem และกิจกรรมบนบล็อกเชนทั่วทั้ง -- ซึ่งล้วนมีส่วนกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ John Pork

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:18:34 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ John Pork (PORK)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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