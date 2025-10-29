ราคาปัจจุบัน ItForTheBiscuit วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา RISK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RISK ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน ItForTheBiscuit วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา RISK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RISK ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ItForTheBiscuit โลโก้

ItForTheBiscuit ราคา (RISK)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 RISK เป็น USD

-5.00%1D
mexc
USD
ItForTheBiscuit (RISK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:51:17 (UTC+8)

ข้อมูลราคา ItForTheBiscuit (RISK) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

-1.30%

-5.08%

-24.96%

-24.96%

ราคาเรียลไทม์ ItForTheBiscuit (RISK) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดRISK ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ RISK คือ $ 0.00139508 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น RISK มีการเปลี่ยนแปลง -1.30% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -5.08% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -24.96% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

ItForTheBiscuit (RISK) ข้อมูลการตลาด

--
----

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ItForTheBiscuit คือ $ 100.53K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ RISK คือ 920.30M โดยมีอุปทานรวมที่ 920296414.733632 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 100.53K

ประวัติราคา ItForTheBiscuit (RISK) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ItForTheBiscuit เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ItForTheBiscuit เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ItForTheBiscuit เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ItForTheBiscuit เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-5.08%
30 วัน$ 0-71.67%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ ItForTheBiscuit (RISK)

This isn’t just another token. $RISK is a symbol, a call to the fearless, the dream-chasers, the ones who know that greatness only comes to those who are willing to leap.

Born from the legendary phrase “risk it for the biscuit,” $RISK is a tribute to boldness. It’s made for those who refuse to settle, who thrive on high-stakes moments, and who would rather go all in than live with the regret of playing it safe.

In the world of $RISK, there are no participation trophies. You either take the shot or you miss the opportunity.

This token represents a lifestyle, the mindset that: • Playing it safe never made legends. • Caution doesn’t make history. • Only the bold get rewarded.

ItForTheBiscuit (RISK) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา ItForTheBiscuit (USD)

ItForTheBiscuit (RISK) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ ItForTheBiscuit (RISK) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ ItForTheBiscuit

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา ItForTheBiscuit ตอนนี้!

RISK เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ ItForTheBiscuit (RISK)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ ItForTheBiscuit (RISK) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ RISKโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ItForTheBiscuit (RISK)

วันนี้ ItForTheBiscuit (RISK) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน RISK เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน RISK เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ RISK เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ ItForTheBiscuit คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ RISK คือ $ 100.53K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ RISK คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ RISK คือ 920.30M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ RISK คือเท่าใด?
RISK ถึงราคา ATH ที่ 0.00139508 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ RISK คือเท่าไร?
RISK ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ RISK คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ RISK คือ -- USD
ปีนี้ RISK จะสูงขึ้นอีกไหม?
RISK อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา RISK เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:51:17 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ItForTheBiscuit (RISK)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

