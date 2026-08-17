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ราคาปัจจุบัน Indigo Protocol วันนี้ คือ 0.082781 USD มูลค่าตลาด INDY เท่ากับ 1,581,285 USD ติดตามการอัปเดตราคา INDY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Indigo Protocol วันนี้ คือ 0.082781 USD มูลค่าตลาด INDY เท่ากับ 1,581,285 USD ติดตามการอัปเดตราคา INDY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Indigo Protocol ราคา (INDY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 INDY เป็น USD

$0.082702
$0.082702$0.082702
-0.60%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Indigo Protocol (INDY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:05:43 (UTC+8)

ราคา Indigo Protocol วันนี้

ราคาปัจจุบัน Indigo Protocol (INDY) วันนี้ $ 0.082781, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.18% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน INDY เป็น USD คือ $ 0.082781 ต่อ INDY.

Indigo Protocol มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,581,285 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 19.11M INDY ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา INDY เทรดระหว่าง $ 0.082232 (ต่ำ) กับ $ 0.084735 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 4.5 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.068265

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น INDY เคลื่อนไหว +0.10% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -11.02% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 348.86.

Indigo Protocol (INDY) ข้อมูลการตลาด

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

$ 348.86
$ 348.86$ 348.86

$ 2.90M
$ 2.90M$ 2.90M

19.11M
19.11M 19.11M

35,000,000.0
35,000,000.0 35,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Indigo Protocol คือ $ 1.58M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 348.86 อุปทานหมุนเวียนของ INDY คือ 19.11M โดยมีอุปทานรวมที่ 35000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.90M

ประวัติราคา Indigo Protocol USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.082232
$ 0.082232$ 0.082232
ต่ำสุด 24h
$ 0.084735
$ 0.084735$ 0.084735
สูงสุด 24h

$ 0.082232
$ 0.082232$ 0.082232

$ 0.084735
$ 0.084735$ 0.084735

$ 4.5
$ 4.5$ 4.5

$ 0.068265
$ 0.068265$ 0.068265

+0.10%

+0.18%

-11.02%

-11.02%

ประวัติราคา Indigo Protocol (INDY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Indigo Protocol เป็น USD เท่ากับ $ +0.00014907
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Indigo Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0165341223
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Indigo Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0204461371
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Indigo Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.00000079360878393

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00014907+0.18%
30 วัน$ -0.0165341223-19.97%
60 วัน$ -0.0204461371-24.69%
90 วัน$ -0.00000079360878393-0.00%

การคาดการณ์ราคา Indigo Protocol

การคาดการณ์ราคา Indigo Protocol (INDY) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ INDY ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Indigo Protocol (INDY) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Indigo Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Indigo Protocol จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา INDY ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Indigo Protocol

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Indigo Protocol (INDY) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Cardano EcosystemDerivativesSynthetic

เกี่ยวกับ Indigo Protocol

มูลค่าปัจจุบันของ Indigo Protocol วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Indigo Protocol เทรดที่ราคา ฿2.67336793923546340000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 0.18% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ INDY มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Indigo Protocol มีสภาพคล่องอย่างไร?

Indigo Protocol มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ INDY เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿2.65563827906416480000 ถึง ฿2.73647131988157900000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ INDY ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Indigo Protocol อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Derivatives,Synthetic Issuer,Cardano Ecosystem,Synthetic ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ INDY อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Indigo Protocol

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:05:43 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Indigo Protocol (INDY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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