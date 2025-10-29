ราคาปัจจุบัน Hydrex วันนี้ คือ 0.334823 USD ติดตามการอัปเดตราคา HYDX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HYDX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Hydrex วันนี้ คือ 0.334823 USD ติดตามการอัปเดตราคา HYDX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HYDX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคาปัจจุบัน 1 HYDX เป็น USD

$0.334823
+2.00%1D
Hydrex (HYDX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:16:32 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Hydrex (HYDX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.314878
ต่ำสุด 24h
$ 0.344792
สูงสุด 24h

$ 0.314878
$ 0.344792
$ 1.2
$ 0.127003
+1.24%

+2.01%

-7.41%

-7.41%

ราคาเรียลไทม์ Hydrex (HYDX) คือ $0.334823 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดHYDX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.314878 และราคาสูงสุด $ 0.344792 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ HYDX คือ $ 1.2 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.127003

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น HYDX มีการเปลี่ยนแปลง +1.24% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +2.01% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -7.41% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Hydrex (HYDX) ข้อมูลการตลาด

$ 7.28M
--
$ 12.56M
21.77M
37,580,654.90872693
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Hydrex คือ $ 7.28M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ HYDX คือ 21.77M โดยมีอุปทานรวมที่ 37580654.90872693 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 12.56M

ประวัติราคา Hydrex (HYDX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Hydrex เป็น USD เท่ากับ $ +0.00658281
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hydrex เป็น USD เท่ากับ $ +0.3822867718
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hydrex เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hydrex เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00658281+2.01%
30 วัน$ +0.3822867718+114.18%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Hydrex (HYDX)

Hydrex is the MetaDEX & Liquidity Infrastructure purpose-built for Base. By combining automated strategies, liquid-backed tokenomics, and Base's powerful distribution channels, Hydrex removes the barriers to yield. It's designed as a coordination system where weekly community governance directs HYDX emissions & protocol revenue. Value flows to where liquidity and volume are most productive, based on protocol alignment.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Hydrex (USD)

Hydrex (HYDX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Hydrex (HYDX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Hydrex

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Hydrex ตอนนี้!

HYDX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Hydrex (HYDX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Hydrex (HYDX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ HYDXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Hydrex (HYDX)

วันนี้ Hydrex (HYDX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน HYDX เป็นUSD คือ 0.334823 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน HYDX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ HYDX เป็น USD คือ $ 0.334823 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Hydrex คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ HYDX คือ $ 7.28M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ HYDX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ HYDX คือ 21.77M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ HYDX คือเท่าใด?
HYDX ถึงราคา ATH ที่ 1.2 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ HYDX คือเท่าไร?
HYDX ถึงราคา ATL ที่ 0.127003 USD
ปริมาณการเทรดของ HYDX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ HYDX คือ -- USD
ปีนี้ HYDX จะสูงขึ้นอีกไหม?
HYDX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา HYDX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:16:32 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Hydrex (HYDX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

