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ราคาปัจจุบัน House Party Protocol วันนี้ คือ 0.00502377 USD มูลค่าตลาด HPP เท่ากับ 3,434,911 USD ติดตามการอัปเดตราคา HPP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน House Party Protocol วันนี้ คือ 0.00502377 USD มูลค่าตลาด HPP เท่ากับ 3,434,911 USD ติดตามการอัปเดตราคา HPP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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House Party Protocol ราคา (HPP)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 HPP เป็น USD

$0.00491276
$0.00491276$0.00491276
-0.03%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
House Party Protocol (HPP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:52:45 (UTC+8)

ราคา House Party Protocol วันนี้

ราคาปัจจุบัน House Party Protocol (HPP) วันนี้ $ 0.00502377, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.56% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน HPP เป็น USD คือ $ 0.00502377 ต่อ HPP.

House Party Protocol มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 3,434,911 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 385.94M HPP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา HPP เทรดระหว่าง $ 0.00485479 (ต่ำ) กับ $ 0.00523407 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.057578 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00485372

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น HPP เคลื่อนไหว +3.46% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -19.17% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.64M.

House Party Protocol (HPP) ข้อมูลการตลาด

$ 3.43M
$ 3.43M$ 3.43M

$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M

$ 8.54M
$ 8.54M$ 8.54M

385.94M
385.94M 385.94M

1,700,000,000.0
1,700,000,000.0 1,700,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ House Party Protocol คือ $ 3.43M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.64M อุปทานหมุนเวียนของ HPP คือ 385.94M โดยมีอุปทานรวมที่ 1700000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 8.54M

ประวัติราคา House Party Protocol USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00485479
$ 0.00485479$ 0.00485479
ต่ำสุด 24h
$ 0.00523407
$ 0.00523407$ 0.00523407
สูงสุด 24h

$ 0.00485479
$ 0.00485479$ 0.00485479

$ 0.00523407
$ 0.00523407$ 0.00523407

$ 0.057578
$ 0.057578$ 0.057578

$ 0.00485372
$ 0.00485372$ 0.00485372

+3.46%

-2.56%

-19.17%

-19.17%

ประวัติราคา House Party Protocol (HPP) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา House Party Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.000132001292415711
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา House Party Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0039071170
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา House Party Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0039605885
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา House Party Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000011102226893425

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000132001292415711-2.56%
30 วัน$ -0.0039071170-77.77%
60 วัน$ -0.0039605885-78.83%
90 วัน$ -0.0000011102226893425-0.00%

การคาดการณ์ราคา House Party Protocol

การคาดการณ์ราคา House Party Protocol (HPP) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ HPP ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา House Party Protocol (HPP) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ House Party Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา House Party Protocol จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา HPP ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา House Party Protocol

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เกี่ยวกับ House Party Protocol

ราคาซื้อขายปัจจุบันของ House Party Protocol คือเท่าไร?

House Party Protocol (HPP) มีราคาปัจจุบันอยู่ที่ ฿0.1622545719171547998000 THB โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่เปลี่ยนแปลงไป -2.56% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้แสดงถึงอัตราตลาดรวมล่าสุดจากกระดานแลกเปลี่ยนสำคัญต่างๆ และมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามกิจกรรมตลาดสด

ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา House Party Protocol ในวันนี้?

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากการผสมผสานระหว่างความรู้สึกของตลาด ความผันผวนของสภาพคล่อง และผลประกอบการในระดับหมวดหมู่ภายในภาคส่วน Artificial Intelligence (AI),Ethereum Ecosystem,AI Agents แนวโน้มเศรษฐกิจในวงกว้างและกิจกรรมบนบล็อกเชนของ -- ก็อาจมีส่วนทำให้เกิดความผันผวนในระยะสั้นเช่นกัน

ความสนใจในการซื้อขาย HPP แข็งแกร่งเพียงใด?

นักลงทุนได้สร้างปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นโดยปกติจะแสดงถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นและการค้นพบราคาที่ดีขึ้น

ตำแหน่งของ House Party Protocol ในตลาดคริปโตโลกเป็นอย่างไร?

ปัจจุบัน House Party Protocol อยู่ในอันดับที่ #2222 ด้วยมูลค่าตลาดอยู่ที่ ฿110938600.66812893714000 ซึ่งทำให้ House Party Protocol อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากที่สุดในหมวดหมู่ของตน

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปทานหมุนเวียนบอกอะไรเราเกี่ยวกับ HPP?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 385935293.03311485 อุปทานในระดับนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อในระยะยาว และการประเมินมูลค่าของตลาด

ราคาในวันนี้เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานล่าสุดของ House Party Protocol เป็นอย่างไร?

ช่วงราคาตั้งแต่ ฿0.1567969618827462146000 จนถึง ฿0.1690467093904423218000 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงความผันผวนภายในวัน และช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินโอกาสทางราคาในระยะสั้นได้

House Party Protocol เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันอย่างไร?

เมื่อเทียบกับโทเค็น Artificial Intelligence (AI),Ethereum Ecosystem,AI Agents อื่นๆ HPP ยังคงแสดงผลการดำเนินงานที่แข่งขันได้ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายที่สม่ำเสมอและความสนใจอย่างต่อเนื่องจากทั้งผู้ลงทุนรายย่อยและสถาบัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ House Party Protocol

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:52:45 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ House Party Protocol (HPP)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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