ราคาปัจจุบัน Hold Sloth วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา ZZZ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ZZZ ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ZZZ

ข้อมูลราคา ZZZ

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ZZZ

โทเคโนมิกส์ ZZZ

การคาดการณ์ราคา ZZZ

Hold Sloth โลโก้

Hold Sloth ราคา (ZZZ)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ZZZ เป็น USD

--
----
0.00%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
Hold Sloth (ZZZ) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:50:10 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Hold Sloth (ZZZ) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.52%

-1.52%

ราคาเรียลไทม์ Hold Sloth (ZZZ) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดZZZ ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ZZZ คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ZZZ มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -1.52% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Hold Sloth (ZZZ) ข้อมูลการตลาด

$ 8.52K
$ 8.52K$ 8.52K

--
----

$ 9.54K
$ 9.54K$ 9.54K

843.15M
843.15M 843.15M

943,505,142.7532988
943,505,142.7532988 943,505,142.7532988

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Hold Sloth คือ $ 8.52K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ZZZ คือ 843.15M โดยมีอุปทานรวมที่ 943505142.7532988 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 9.54K

ประวัติราคา Hold Sloth (ZZZ) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Hold Sloth เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hold Sloth เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hold Sloth เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hold Sloth เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0-6.07%
60 วัน$ 0-3.97%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Hold Sloth (ZZZ)

Hold_Sloth is a meme-based project on the BNB Chain that embraces patience and rest as core values in crypto. It features a sloth character wearing a golden “$ZZZ” necklace, symbolizing slow, steady building. The project promotes a calm, long-term approach to market cycles and grows through memes, visual storytelling, and strong community culture focused on consistency, simplicity, and resilience. Recently, the project burned over 56M tokens and locked 100M tokens for future growth.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Hold Sloth (USD)

Hold Sloth (ZZZ) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Hold Sloth (ZZZ) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Hold Sloth

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Hold Sloth ตอนนี้!

ZZZ เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Hold Sloth (ZZZ)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Hold Sloth (ZZZ) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ZZZโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Hold Sloth (ZZZ)

วันนี้ Hold Sloth (ZZZ) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ZZZ เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ZZZ เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ZZZ เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Hold Sloth คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ZZZ คือ $ 8.52K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ZZZ คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ZZZ คือ 843.15M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ZZZ คือเท่าใด?
ZZZ ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ZZZ คือเท่าไร?
ZZZ ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ ZZZ คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ZZZ คือ -- USD
ปีนี้ ZZZ จะสูงขึ้นอีกไหม?
ZZZ อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ZZZ เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:50:10 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

