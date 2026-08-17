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ราคาปัจจุบัน Harmonix USDC วันนี้ คือ 1.001 USD มูลค่าตลาด HAUSDC เท่ากับ 273,954 USD ติดตามการอัปเดตราคา HAUSDC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Harmonix USDC วันนี้ คือ 1.001 USD มูลค่าตลาด HAUSDC เท่ากับ 273,954 USD ติดตามการอัปเดตราคา HAUSDC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Harmonix USDC ราคา (HAUSDC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 HAUSDC เป็น USD

$1.001
$1.001$1.001
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Harmonix USDC (HAUSDC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:35:55 (UTC+8)

ราคา Harmonix USDC วันนี้

ราคาปัจจุบัน Harmonix USDC (HAUSDC) วันนี้ $ 1.001, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน HAUSDC เป็น USD คือ $ 1.001 ต่อ HAUSDC.

Harmonix USDC มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 273,954 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 294.59K HAUSDC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา HAUSDC เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.001 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.787853

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น HAUSDC เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 9.99.

Harmonix USDC (HAUSDC) ข้อมูลการตลาด

$ 273.95K
$ 273.95K$ 273.95K

$ 9.99
$ 9.99$ 9.99

$ 273.95K
$ 273.95K$ 273.95K

294.59K
294.59K 294.59K

294,594.5387876865
294,594.5387876865 294,594.5387876865

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Harmonix USDC คือ $ 273.95K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 9.99 อุปทานหมุนเวียนของ HAUSDC คือ 294.59K โดยมีอุปทานรวมที่ 294594.5387876865 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 273.95K

ประวัติราคา Harmonix USDC USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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$ 1.001$ 1.001

$ 0.787853
$ 0.787853$ 0.787853

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0.00%

ประวัติราคา Harmonix USDC (HAUSDC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Harmonix USDC เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Harmonix USDC เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Harmonix USDC เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Harmonix USDC เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0.00000000000.00%
60 วัน$ 0.00000000000.00%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Harmonix USDC

การคาดการณ์ราคา Harmonix USDC (HAUSDC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ HAUSDC ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Harmonix USDC (HAUSDC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Harmonix USDC อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Harmonix USDC จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา HAUSDC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Harmonix USDC

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เกี่ยวกับ Harmonix USDC

ราคาปัจจุบันของ Harmonix USDC วันนี้คือเท่าไร?

ราคาสดของ Harmonix USDC อยู่ที่ ฿32.32967004641374000 โดยมีการเปลี่ยนแปลง --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขนี้จะถูกอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนสภาพตลาดโลกที่แม่นยำ

โครงสร้างราคาประจำวันของ HAUSDC เป็นอย่างไร?

HAUSDC เทรดระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของราคาภายในวันและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

วันนี้ Harmonix USDC มีความผันผวนมากแค่ไหน?

โทเค็นนี้มีความผันผวน --% ในหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินได้ว่าตลาดกำลังมีเสถียรภาพหรือตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน HAUSDC กำลังซื้อขายอยู่ในโซนทางเทคนิคใด?

การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุด แสดงให้เห็นว่า HAUSDC กำลังมีโมเมนตัมระยะสั้นปานกลาง โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพคล่องและทิศทางตลาดโดยรวม

อันดับและขนาดตลาดโดยรวมของ Harmonix USDC คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตลาดที่ ฿8847994.43346176796000 Harmonix USDC อยู่ในอันดับที่ #-- ซึ่งบ่งบอกถึงการมีบทบาทสำคัญในตลาดและความสนใจจากนักลงทุน

ปริมาณการซื้อขายของ HAUSDC ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?

โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากเทรดเดอร์ทั่วโลก

Harmonix USDC เทียบกับ ATH และ ATL อย่างไร?

ATH ของมันคือ ฿32.32967004641374000 ส่วน ATL คือ ฿25.44558195312408022000 ซึ่งช่วยให้เห็นศักยภาพราคาในระยะยาวและการปรับตัวลดลง

ปัจจัยพื้นฐานใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตลาดของ HAUSDC?

ปัจจัยหลักประกอบด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (294594.5387876865 โทเค็น) ผลการดำเนินงานของหมวดหมู่ใน HyperEVM Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens และกิจกรรมบนบล็อกเชนทั่วทั้ง -- ซึ่งล้วนมีส่วนกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Harmonix USDC

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:35:55 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Harmonix USDC (HAUSDC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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