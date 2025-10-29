ราคาปัจจุบัน Goldn วันนี้ คือ 0.00110366 USD ติดตามการอัปเดตราคา GOLDN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GOLDN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Goldn วันนี้ คือ 0.00110366 USD ติดตามการอัปเดตราคา GOLDN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GOLDN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Goldn ราคา (GOLDN)

ราคาปัจจุบัน 1 GOLDN เป็น USD

$0.00110433
0.00%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
Goldn (GOLDN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:13:53 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Goldn (GOLDN) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00106503
ต่ำสุด 24h
$ 0.00112745
สูงสุด 24h

$ 0.00106503
$ 0.00112745
$ 0.00218317
$ 0
+1.88%

-0.12%

+2.88%

+2.88%

ราคาเรียลไทม์ Goldn (GOLDN) คือ $0.00110366 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGOLDN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00106503 และราคาสูงสุด $ 0.00112745 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GOLDN คือ $ 0.00218317 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GOLDN มีการเปลี่ยนแปลง +1.88% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.12% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.88% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Goldn (GOLDN) ข้อมูลการตลาด

$ 15.44M
--
$ 15.44M
14.00B
14,000,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Goldn คือ $ 15.44M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GOLDN คือ 14.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 14000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 15.44M

ประวัติราคา Goldn (GOLDN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Goldn เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Goldn เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000378160
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Goldn เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Goldn เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.12%
30 วัน$ -0.0000378160-3.42%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Goldn (GOLDN)

We are the gold maxis, the Web3 kings, the anti-fiat warriors, and the laidback stackers of chill wealth. We don’t chase money; we attract it. We don’t stress; we flow.

We are $GOLDN—a tribe united by gold’s eternal truth, Web3’s unstoppable future, and a defiant vibe that says: Fiat’s a scam. Gold’s forever. Stay $GOLDN.

Gold is King For 5,000 years, gold has been the only true money. It’s not a trend; it’s a law of nature. While fiat printers go brrr and paper promises crumble, gold shines eternal. We stack it, tokenize it, and make it sing on-chain. Silver, its noble kin, rides with us. Everything else? Noise.

Fiat is a Lie We are the gold maxis, the Web3 kings, the anti-fiat whales, and the laidback stackers of chill wealth. We don’t chase money; we attract it. We don’t stress; we flow. We are $GOLDN—a tribe united by gold’s eternal truth, Web3’s unstoppable future, and a defiant vibe that says: Fiat’s a scam. Gold’s forever. Stay $GOLDN.

Wealth is Effortless True wealth isn’t slaving for scraps or chasing pumps. It’s positioning yourself in gold’s flow and letting the wins pile up. We meme hard, then stack our profits in tokenized gold with zero stress and no inflationary risk. We don’t sweat the dips; we chill on the winning side.

Web3 is the Future Everything that can be tokenized will be. Gold leads the charge, and $GOLDN is its flag. We’re building the on-chain economy where wealth flows to those who are early, right, and gold-pilled. The future is ours, and we’re already there.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Goldn (USD)

Goldn (GOLDN) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Goldn (GOLDN) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Goldn

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Goldn ตอนนี้!

GOLDN เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Goldn (GOLDN)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Goldn (GOLDN) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ GOLDNโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Goldn (GOLDN)

วันนี้ Goldn (GOLDN) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน GOLDN เป็นUSD คือ 0.00110366 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน GOLDN เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ GOLDN เป็น USD คือ $ 0.00110366 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Goldn คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ GOLDN คือ $ 15.44M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ GOLDN คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ GOLDN คือ 14.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ GOLDN คือเท่าใด?
GOLDN ถึงราคา ATH ที่ 0.00218317 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ GOLDN คือเท่าไร?
GOLDN ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ GOLDN คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ GOLDN คือ -- USD
ปีนี้ GOLDN จะสูงขึ้นอีกไหม?
GOLDN อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา GOLDN เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:13:53 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Goldn (GOLDN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

$115,248.24
+0.52%

$4,142.32
+1.10%

$0.03819
-17.76%

$200.84
+0.97%

$3.9304
+1.89%

$4,142.32
+1.10%

$115,248.24
+0.52%

$200.84
+0.97%

$2.6694
+1.26%

$0.20201
+1.12%

$0.00000
0.00%

$0.000000
0.00%

$0.00000
0.00%

$0.008940
-10.60%

$1.682
+124.26%

$0.0000000381
+343.02%

$0.007831
+213.24%

$0.00184
+84.00%

$0.0127
+58.75%

$0.0000000000000000072
+60.00%