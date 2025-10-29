Goldn ราคา (GOLDN)
+1.88%
-0.12%
+2.88%
+2.88%
ราคาเรียลไทม์ Goldn (GOLDN) คือ $0.00110366 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGOLDN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00106503 และราคาสูงสุด $ 0.00112745 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GOLDN คือ $ 0.00218317 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GOLDN มีการเปลี่ยนแปลง +1.88% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.12% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.88% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Goldn คือ $ 15.44M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GOLDN คือ 14.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 14000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 15.44M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Goldn เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Goldn เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000378160
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Goldn เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Goldn เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-0.12%
|30 วัน
|$ -0.0000378160
|-3.42%
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ 0
|--
We are the gold maxis, the Web3 kings, the anti-fiat warriors, and the laidback stackers of chill wealth. We don’t chase money; we attract it. We don’t stress; we flow.
We are $GOLDN—a tribe united by gold’s eternal truth, Web3’s unstoppable future, and a defiant vibe that says: Fiat’s a scam. Gold’s forever. Stay $GOLDN.
Gold is King For 5,000 years, gold has been the only true money. It’s not a trend; it’s a law of nature. While fiat printers go brrr and paper promises crumble, gold shines eternal. We stack it, tokenize it, and make it sing on-chain. Silver, its noble kin, rides with us. Everything else? Noise.
Fiat is a Lie We are the gold maxis, the Web3 kings, the anti-fiat whales, and the laidback stackers of chill wealth. We don’t chase money; we attract it. We don’t stress; we flow. We are $GOLDN—a tribe united by gold’s eternal truth, Web3’s unstoppable future, and a defiant vibe that says: Fiat’s a scam. Gold’s forever. Stay $GOLDN.
Wealth is Effortless True wealth isn’t slaving for scraps or chasing pumps. It’s positioning yourself in gold’s flow and letting the wins pile up. We meme hard, then stack our profits in tokenized gold with zero stress and no inflationary risk. We don’t sweat the dips; we chill on the winning side.
Web3 is the Future Everything that can be tokenized will be. Gold leads the charge, and $GOLDN is its flag. We’re building the on-chain economy where wealth flows to those who are early, right, and gold-pilled. The future is ours, and we’re already there.
