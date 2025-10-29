ราคาปัจจุบัน Golddigger วันนี้ คือ 0.00044866 USD ติดตามการอัปเดตราคา GDIG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GDIG ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Golddigger วันนี้ คือ 0.00044866 USD ติดตามการอัปเดตราคา GDIG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GDIG ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Golddigger ราคา (GDIG)

ราคาปัจจุบัน 1 GDIG เป็น USD

$0.00044854
$0.00044854$0.00044854
-3.20%1D
Golddigger (GDIG) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา Golddigger (GDIG) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00044616
$ 0.00044616$ 0.00044616
ต่ำสุด 24h
$ 0.00046343
$ 0.00046343$ 0.00046343
สูงสุด 24h

$ 0.00044616
$ 0.00044616$ 0.00044616

$ 0.00046343
$ 0.00046343$ 0.00046343

$ 0.00135633
$ 0.00135633$ 0.00135633

$ 0.00042035
$ 0.00042035$ 0.00042035

-0.48%

-3.18%

-4.71%

-4.71%

ราคาเรียลไทม์ Golddigger (GDIG) คือ $0.00044866 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGDIG ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00044616 และราคาสูงสุด $ 0.00046343 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GDIG คือ $ 0.00135633 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00042035

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GDIG มีการเปลี่ยนแปลง -0.48% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.18% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -4.71% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Golddigger (GDIG) ข้อมูลการตลาด

$ 445.94K
$ 445.94K$ 445.94K

--
----

$ 445.94K
$ 445.94K$ 445.94K

993.72M
993.72M 993.72M

993,724,005.992372
993,724,005.992372 993,724,005.992372

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Golddigger คือ $ 445.94K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GDIG คือ 993.72M โดยมีอุปทานรวมที่ 993724005.992372 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 445.94K

ประวัติราคา Golddigger (GDIG) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Golddigger เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Golddigger เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001824432
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Golddigger เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Golddigger เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-3.18%
30 วัน$ -0.0001824432-40.66%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Golddigger (GDIG)

GoldDigger ($GDIG) is a revolutionary gold mine-linked cryptocurrency that merges the excitement of meme culture with the stability of a fixed gold-producing asset Golddigger ($GDIG) is a Solana-powered meme coin built around the thrill of the chase and the fun of striking digital gold. More than just a token, GDIG embodies the spirit of adventurers, risk-takers, and community-driven treasure hunters who believe fortune favors the bold.

Backed by Solana's lightning-fast transactions and ultra-low fees, Golddigger creates a playground where meme culture meets the rush of discovery. Every GDIG holder is part of a community digging for the next big opportunity, turning humor, hype, and treasure-hunting energy into a movement.

With its playful branding, strong community focus, and treasure-inspired ecosystem, GDIG aims to become more than just a coin — it's the golden meme of Solana, rewarding those who dare to dig deeper.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Golddigger (USD)

Golddigger (GDIG) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Golddigger (GDIG) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Golddigger

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Golddigger ตอนนี้!

GDIG เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Golddigger (GDIG)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Golddigger (GDIG) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ GDIGโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Golddigger (GDIG)

วันนี้ Golddigger (GDIG) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน GDIG เป็นUSD คือ 0.00044866 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน GDIG เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ GDIG เป็น USD คือ $ 0.00044866 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Golddigger คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ GDIG คือ $ 445.94K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ GDIG คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ GDIG คือ 993.72M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ GDIG คือเท่าใด?
GDIG ถึงราคา ATH ที่ 0.00135633 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ GDIG คือเท่าไร?
GDIG ถึงราคา ATL ที่ 0.00042035 USD
ปริมาณการเทรดของ GDIG คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ GDIG คือ -- USD
ปีนี้ GDIG จะสูงขึ้นอีกไหม?
GDIG อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา GDIG เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใด

