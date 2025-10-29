ราคาปัจจุบัน FUST Token วันนี้ คือ 0.00009502 USD ติดตามการอัปเดตราคา FUST เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FUST ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน FUST Token วันนี้ คือ 0.00009502 USD ติดตามการอัปเดตราคา FUST เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FUST ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FUST

ข้อมูลราคา FUST

เอกสารไวท์เปเปอร์ FUST

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ FUST

โทเคโนมิกส์ FUST

การคาดการณ์ราคา FUST

FUST Token โลโก้

FUST Token ราคา (FUST)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 FUST เป็น USD

--
----
-0.20%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
FUST Token (FUST) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:12:22 (UTC+8)

ข้อมูลราคา FUST Token (FUST) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00009279
$ 0.00009279
ต่ำสุด 24h
$ 0.00009524
$ 0.00009524
สูงสุด 24h

$ 0.00009279
$ 0.00009279

$ 0.00009524
$ 0.00009524

$ 0.00023234
$ 0.00023234

$ 0.00003075
$ 0.00003075

+1.16%

-0.22%

+1.95%

+1.95%

ราคาเรียลไทม์ FUST Token (FUST) คือ $0.00009502 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFUST ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00009279 และราคาสูงสุด $ 0.00009524 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FUST คือ $ 0.00023234 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00003075

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FUST มีการเปลี่ยนแปลง +1.16% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.22% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +1.95% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

FUST Token (FUST) ข้อมูลการตลาด

$ 3.14M
$ 3.14M

--
--

$ 3.14M
$ 3.14M

33.00B
33.00B

33,000,000,000.0
33,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ FUST Token คือ $ 3.14M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FUST คือ 33.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 33000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.14M

ประวัติราคา FUST Token (FUST) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา FUST Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FUST Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000169115
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FUST Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000364608
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FUST Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.00005719862841205813

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.22%
30 วัน$ -0.0000169115-17.79%
60 วัน$ -0.0000364608-38.37%
90 วัน$ +0.00005719862841205813+151.23%

อะไรคือ FUST Token (FUST)

FUST (Fusion token) is the companion token of FUSD - with tokenomics which mirror those of a typical cryptocurrency. FUST can be placed in the FUST Fusion Miner and used to mine free FUSD. FUST has tokenomics which mirror those of a typical cryptocurrency, and allows those Degens who buy into the FUSD philosophy - but who also enjoy the thrill of chasing fast green candles - to make their play within the structure of the FUSD ecosystem and benefit from the best of both worlds; the possibility of a fast ride upwards whilst earning a passive income paid in our appreciating stable token courtesy of their FUST bag.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา FUST Token (USD)

FUST Token (FUST) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ FUST Token (FUST) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ FUST Token

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา FUST Token ตอนนี้!

FUST เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ FUST Token (FUST)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ FUST Token (FUST) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ FUSTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ FUST Token (FUST)

วันนี้ FUST Token (FUST) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน FUST เป็นUSD คือ 0.00009502 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน FUST เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ FUST เป็น USD คือ $ 0.00009502 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ FUST Token คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ FUST คือ $ 3.14M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ FUST คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ FUST คือ 33.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ FUST คือเท่าใด?
FUST ถึงราคา ATH ที่ 0.00023234 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ FUST คือเท่าไร?
FUST ถึงราคา ATL ที่ 0.00003075 USD
ปริมาณการเทรดของ FUST คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ FUST คือ -- USD
ปีนี้ FUST จะสูงขึ้นอีกไหม?
FUST อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา FUST เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:12:22 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ FUST Token (FUST)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

$115,249.02

$4,140.50

$0.03870

$200.78

$3.9246

$4,140.50

$115,249.02

$200.78

$2.6710

$0.20193

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.008830

$1.665

$0.0000000437

$0.008853

$0.00171

$0.0127

$0.0000000000000000069

