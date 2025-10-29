FUSION ราคา (FSN)
ราคาเรียลไทม์ FUSION (FSN) คือ $0.00817745 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFSN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00804387 และราคาสูงสุด $ 0.00818839 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FSN คือ $ 9.76 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FSN มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.43% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -5.01% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ FUSION คือ $ 639.76K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FSN คือ 78.23M โดยมีอุปทานรวมที่ 78766088.125 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 644.11K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา FUSION เป็น USD เท่ากับ $ +0.00011565
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FUSION เป็น USD เท่ากับ $ +0.0932873936
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FUSION เป็น USD เท่ากับ $ +0.0087047900
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FUSION เป็น USD เท่ากับ $ +0.003260857242021557
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.00011565
|+1.43%
|30 วัน
|$ +0.0932873936
|+1,140.79%
|60 วัน
|$ +0.0087047900
|+106.45%
|90 วัน
|$ +0.003260857242021557
|+66.32%
Fusion is a project which consists of an all-inclusive blockchain-based financial platform that offers cross-chain, cross-organization, and cross-data source services through smart contract employment. FUSION was established by the CEO of BitSE, an incubation company which developed QTUM Blockchain and the VeChain blockchain, crypto projects which are both successful. Fusion uses the Hierarchical Hybrid Consensus Mechanism (HHCM) that borrows things from PoW and PoS. At the same time, it uses a parallel computing by grouping nodes together, creating an efficient and safe platform.
The Fusion team used in its whitepaper the term Internet of Values which refers mostly to cryptocurrency related matters, such as the exchange and management of digital assets securely and without intermediaries. The Distributed Control Right Management is a security layer that protects all locked-in cryptocurrency assets on the Fusion blockchain. The distributed storage and sharding of a private key ensures that no one can have access the complete private key, meaning that no single node can gain control of the digital assets. Along with the traditional transaction triggering mechanism, FUSION incorporated time and event based triggers into its smart contracts. These three triggering modes have resulted from various financial situations, and have been designed to meet the requests of complex financial smart contracts.
BitSE, the company behind the Fusion Project, was founded in 2013 by Dejun Qian, being also responsible for the creation of QTUM and VeChain. QTUM and VeChain are both blockchain foundations which developed into independent ventures. The native token of the Fusion platform, FSN, will be used in paying network fees. Smart contracts require FSN in order for them to be executed, much like how ETH is used in the Ethereum network. Fusion (FSN) has a short history in the cryptocurrency market, which does not allow us to make predictions in the long term. Fusion cryptocurrency will have its Fusion mainnet launch before 30th June. We can expect a small increase in price due to this.
