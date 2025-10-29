ราคาปัจจุบัน FUSION วันนี้ คือ 0.00817745 USD ติดตามการอัปเดตราคา FSN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FSN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน FUSION วันนี้ คือ 0.00817745 USD ติดตามการอัปเดตราคา FSN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FSN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FSN

ข้อมูลราคา FSN

เอกสารไวท์เปเปอร์ FSN

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ FSN

โทเคโนมิกส์ FSN

การคาดการณ์ราคา FSN

FUSION โลโก้

FUSION ราคา (FSN)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 FSN เป็น USD

$0.00817745
$0.00817745$0.00817745
+1.40%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
FUSION (FSN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:59:01 (UTC+8)

ข้อมูลราคา FUSION (FSN) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00804387
$ 0.00804387$ 0.00804387
ต่ำสุด 24h
$ 0.00818839
$ 0.00818839$ 0.00818839
สูงสุด 24h

$ 0.00804387
$ 0.00804387$ 0.00804387

$ 0.00818839
$ 0.00818839$ 0.00818839

$ 9.76
$ 9.76$ 9.76

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.43%

-5.01%

-5.01%

ราคาเรียลไทม์ FUSION (FSN) คือ $0.00817745 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFSN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00804387 และราคาสูงสุด $ 0.00818839 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FSN คือ $ 9.76 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FSN มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.43% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -5.01% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

FUSION (FSN) ข้อมูลการตลาด

$ 639.76K
$ 639.76K$ 639.76K

--
----

$ 644.11K
$ 644.11K$ 644.11K

78.23M
78.23M 78.23M

78,766,088.125
78,766,088.125 78,766,088.125

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ FUSION คือ $ 639.76K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FSN คือ 78.23M โดยมีอุปทานรวมที่ 78766088.125 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 644.11K

ประวัติราคา FUSION (FSN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา FUSION เป็น USD เท่ากับ $ +0.00011565
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FUSION เป็น USD เท่ากับ $ +0.0932873936
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FUSION เป็น USD เท่ากับ $ +0.0087047900
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FUSION เป็น USD เท่ากับ $ +0.003260857242021557

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00011565+1.43%
30 วัน$ +0.0932873936+1,140.79%
60 วัน$ +0.0087047900+106.45%
90 วัน$ +0.003260857242021557+66.32%

อะไรคือ FUSION (FSN)

Fusion is a project which consists of an all-inclusive blockchain-based financial platform that offers cross-chain, cross-organization, and cross-data source services through smart contract employment. FUSION was established by the CEO of BitSE, an incubation company which developed QTUM Blockchain and the VeChain blockchain, crypto projects which are both successful. Fusion uses the Hierarchical Hybrid Consensus Mechanism (HHCM) that borrows things from PoW and PoS. At the same time, it uses a parallel computing by grouping nodes together, creating an efficient and safe platform.

The Fusion team used in its whitepaper the term Internet of Values which refers mostly to cryptocurrency related matters, such as the exchange and management of digital assets securely and without intermediaries. The Distributed Control Right Management is a security layer that protects all locked-in cryptocurrency assets on the Fusion blockchain. The distributed storage and sharding of a private key ensures that no one can have access the complete private key, meaning that no single node can gain control of the digital assets. Along with the traditional transaction triggering mechanism, FUSION incorporated time and event based triggers into its smart contracts. These three triggering modes have resulted from various financial situations, and have been designed to meet the requests of complex financial smart contracts.

BitSE, the company behind the Fusion Project, was founded in 2013 by Dejun Qian, being also responsible for the creation of QTUM and VeChain. QTUM and VeChain are both blockchain foundations which developed into independent ventures. The native token of the Fusion platform, FSN, will be used in paying network fees. Smart contracts require FSN in order for them to be executed, much like how ETH is used in the Ethereum network. Fusion (FSN) has a short history in the cryptocurrency market, which does not allow us to make predictions in the long term. Fusion cryptocurrency will have its Fusion mainnet launch before 30th June. We can expect a small increase in price due to this.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา FUSION (USD)

FUSION (FSN) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ FUSION (FSN) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ FUSION

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา FUSION ตอนนี้!

FSN เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ FUSION (FSN)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ FUSION (FSN) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ FSNโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ FUSION (FSN)

วันนี้ FUSION (FSN) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน FSN เป็นUSD คือ 0.00817745 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน FSN เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ FSN เป็น USD คือ $ 0.00817745 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ FUSION คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ FSN คือ $ 639.76K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ FSN คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ FSN คือ 78.23M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ FSN คือเท่าใด?
FSN ถึงราคา ATH ที่ 9.76 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ FSN คือเท่าไร?
FSN ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ FSN คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ FSN คือ -- USD
ปีนี้ FSN จะสูงขึ้นอีกไหม?
FSN อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา FSN เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:59:01 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

