FLIP (FLIP) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา FLIP (FLIP) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00424548
$ 0.00424548$ 0.00424548

$ 0
$ 0$ 0

-11.69%

-11.87%

-20.18%

-20.18%

ราคาเรียลไทม์ FLIP (FLIP) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFLIP ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FLIP คือ $ 0.00424548 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FLIP มีการเปลี่ยนแปลง -11.69% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -11.87% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -20.18% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

FLIP (FLIP) ข้อมูลการตลาด

$ 772.02K
$ 772.02K$ 772.02K

--
----

$ 772.02K
$ 772.02K$ 772.02K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ FLIP คือ $ 772.02K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FLIP คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 772.02K

ประวัติราคา FLIP (FLIP) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา FLIP เป็น USD เท่ากับ $ -0.00010290174604193
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FLIP เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FLIP เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FLIP เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00010290174604193-11.87%
30 วัน$ 0-61.56%
60 วัน$ 0+215.93%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ FLIP (FLIP)

$FLIP is a social token and themecoin. It’s a leveraged bet on Hyperliquid flipping the entire market: a HyperEVM-native memetic beta asset, relaying the cultural lore of The Flippening. It is also the native token to FLIPgo. FLIPgo is a streaming platform focused on Hyperliquid perps trading, built natively on HyperEVM using @Livepeer infrastructure.

What you can do on FLIPgo:

  • Stream or watch live content
  • Earn, tip, spend, and trade tokens
  • View streamers’ live positions on Hypercore and tip them to help avoid liquidation
  • Deposit into vaults and watch traders deploy your capital live
  • Create public vaults and showcase your strategy on-stream
  • Compete on a leaderboard against other streamtraders for clout and rewards
  • Interact with streamers as they deploy capital across HyperEVM
  • Stay anon using VTuber avatars: bring your NFTs to life

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา FLIP (USD)

FLIP (FLIP) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ FLIP (FLIP) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ FLIP

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา FLIP ตอนนี้!

FLIP เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ FLIP (FLIP)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ FLIP (FLIP) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ FLIPโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ FLIP (FLIP)

วันนี้ FLIP (FLIP) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน FLIP เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน FLIP เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ FLIP เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ FLIP คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ FLIP คือ $ 772.02K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ FLIP คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ FLIP คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ FLIP คือเท่าใด?
FLIP ถึงราคา ATH ที่ 0.00424548 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ FLIP คือเท่าไร?
FLIP ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ FLIP คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ FLIP คือ -- USD
ปีนี้ FLIP จะสูงขึ้นอีกไหม?
FLIP อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา FLIP เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
