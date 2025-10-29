ราคาปัจจุบัน Flaze Coin วันนี้ คือ 0.00295638 USD ติดตามการอัปเดตราคา FLAZE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FLAZE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Flaze Coin วันนี้ คือ 0.00295638 USD ติดตามการอัปเดตราคา FLAZE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FLAZE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

$0.00295638
-0.40%1D
ข้อมูลราคา Flaze Coin (FLAZE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00296284
ต่ำสุด 24h
$ 0.00297912
สูงสุด 24h

$ 0.00296284
$ 0.00297912
$ 0.01720448
$ 0.00211363
-0.48%

-0.48%

+1.78%

+1.78%

ราคาเรียลไทม์ Flaze Coin (FLAZE) คือ $0.00295638 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFLAZE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00296284 และราคาสูงสุด $ 0.00297912 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FLAZE คือ $ 0.01720448 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00211363

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FLAZE มีการเปลี่ยนแปลง -0.48% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.48% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +1.78% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Flaze Coin (FLAZE) ข้อมูลการตลาด

$ 57.08K
--
$ 57.08K
19.27M
19,265,572.042045552
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Flaze Coin คือ $ 57.08K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FLAZE คือ 19.27M โดยมีอุปทานรวมที่ 19265572.042045552 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 57.08K

ประวัติราคา Flaze Coin (FLAZE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Flaze Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Flaze Coin เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001915613
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Flaze Coin เป็น USD เท่ากับ $ -0.0014999507
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Flaze Coin เป็น USD เท่ากับ $ -0.008086445424387188

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.48%
30 วัน$ -0.0001915613-6.47%
60 วัน$ -0.0014999507-50.73%
90 วัน$ -0.008086445424387188-73.22%

อะไรคือ Flaze Coin (FLAZE)

Flaze Coin ($FLAZE) is a cryptocurrency associated with FlazeChain, a Layer 1 (L1) blockchain that is compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM). It aims to provide ultra-fast, low-cost transactions for decentralized finance (DeFi) applications, including a decentralized exchange (DEX), staking, and a launchpad for real-world assets (RWA). The project is positioned as a future-focused financial ecosystem. Flaze Coin can be used within the FlazeChain ecosystem for: Engaging with the RWA launchpad for project launches. Specific use cases may expand as the ecosystem develops. Paying ultra low cost transaction fees on the FlazeChain network. Trading on Flaze DEX. Participating in staking to earn rewards. *some features may not have been developed yet

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Flaze Coin (USD)

Flaze Coin (FLAZE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Flaze Coin (FLAZE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Flaze Coin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Flaze Coin ตอนนี้!

FLAZE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Flaze Coin (FLAZE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Flaze Coin (FLAZE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ FLAZEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Flaze Coin (FLAZE)

วันนี้ Flaze Coin (FLAZE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน FLAZE เป็นUSD คือ 0.00295638 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน FLAZE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ FLAZE เป็น USD คือ $ 0.00295638 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Flaze Coin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ FLAZE คือ $ 57.08K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ FLAZE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ FLAZE คือ 19.27M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ FLAZE คือเท่าใด?
FLAZE ถึงราคา ATH ที่ 0.01720448 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ FLAZE คือเท่าไร?
FLAZE ถึงราคา ATL ที่ 0.00211363 USD
ปริมาณการเทรดของ FLAZE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ FLAZE คือ -- USD
ปีนี้ FLAZE จะสูงขึ้นอีกไหม?
FLAZE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา FLAZE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Flaze Coin (FLAZE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

