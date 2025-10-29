Flaze Coin ราคา (FLAZE)
-0.48%
-0.48%
+1.78%
+1.78%
ราคาเรียลไทม์ Flaze Coin (FLAZE) คือ $0.00295638 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFLAZE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00296284 และราคาสูงสุด $ 0.00297912 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FLAZE คือ $ 0.01720448 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00211363
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FLAZE มีการเปลี่ยนแปลง -0.48% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.48% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +1.78% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Flaze Coin คือ $ 57.08K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FLAZE คือ 19.27M โดยมีอุปทานรวมที่ 19265572.042045552 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 57.08K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Flaze Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Flaze Coin เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001915613
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Flaze Coin เป็น USD เท่ากับ $ -0.0014999507
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Flaze Coin เป็น USD เท่ากับ $ -0.008086445424387188
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-0.48%
|30 วัน
|$ -0.0001915613
|-6.47%
|60 วัน
|$ -0.0014999507
|-50.73%
|90 วัน
|$ -0.008086445424387188
|-73.22%
Flaze Coin ($FLAZE) is a cryptocurrency associated with FlazeChain, a Layer 1 (L1) blockchain that is compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM). It aims to provide ultra-fast, low-cost transactions for decentralized finance (DeFi) applications, including a decentralized exchange (DEX), staking, and a launchpad for real-world assets (RWA). The project is positioned as a future-focused financial ecosystem. Flaze Coin can be used within the FlazeChain ecosystem for: Engaging with the RWA launchpad for project launches. Specific use cases may expand as the ecosystem develops. Paying ultra low cost transaction fees on the FlazeChain network. Trading on Flaze DEX. Participating in staking to earn rewards. *some features may not have been developed yet
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|10-27 16:29:31
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
|10-26 23:17:37
|อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
|10-26 19:10:22
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
|10-25 15:47:08
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
|10-25 13:34:16
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
|10-25 06:10:28
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้
