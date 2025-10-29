FITCOIN ราคา (FITCOIN)
+1.94%
+8.92%
+115.91%
+115.91%
ราคาเรียลไทม์ FITCOIN (FITCOIN) คือ $0.00495953 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFITCOIN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00373445 และราคาสูงสุด $ 0.00495177 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FITCOIN คือ $ 0.00833283 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FITCOIN มีการเปลี่ยนแปลง +1.94% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +8.92% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +115.91% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ FITCOIN คือ $ 4.44M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FITCOIN คือ 903.55M โดยมีอุปทานรวมที่ 923364625.1820532 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 4.54M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา FITCOIN เป็น USD เท่ากับ $ +0.00040615
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FITCOIN เป็น USD เท่ากับ $ +0.0063544796
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FITCOIN เป็น USD เท่ากับ $ +0.0081954229
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FITCOIN เป็น USD เท่ากับ $ +0.0031393817641749247
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.00040615
|+8.92%
|30 วัน
|$ +0.0063544796
|+128.13%
|60 วัน
|$ +0.0081954229
|+165.25%
|90 วัน
|$ +0.0031393817641749247
|+172.48%
Introducing Fitted, your ultimate AI-powered virtual closet revolutionizing how you manage and style your wardrobe. Seamlessly upload your clothing items, experiment with endless outfit combinations, and curate your personal style with ease. Ready to refresh your closet? Resell gently used pieces directly through the app to embrace sustainable fashion. Share your favorite looks with friends and inspire others in our vibrant community. With over 300,000 downloads and 300 million+ views across social media, Fitted has become a go-to platform for fashion enthusiasts worldwide. Our users have uploaded over 1 million pieces, creating a dynamic space to explore trends, express individuality, and connect with like-minded style lovers. Whether you're mixing and matching for a special occasion or decluttering your wardrobe, Fitted empowers you to take control of your fashion journey with confidence and creativity.
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ FITCOIN (FITCOIN) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ FITCOINโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
