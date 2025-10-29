ราคาปัจจุบัน FITCOIN วันนี้ คือ 0.00495953 USD ติดตามการอัปเดตราคา FITCOIN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FITCOIN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน FITCOIN วันนี้ คือ 0.00495953 USD ติดตามการอัปเดตราคา FITCOIN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FITCOIN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:11:30 (UTC+8)

ข้อมูลราคา FITCOIN (FITCOIN) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00373445
ต่ำสุด 24h
$ 0.00495177
สูงสุด 24h

$ 0.00373445
$ 0.00495177
$ 0.00833283
$ 0
+1.94%

+8.92%

+115.91%

+115.91%

ราคาเรียลไทม์ FITCOIN (FITCOIN) คือ $0.00495953 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFITCOIN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00373445 และราคาสูงสุด $ 0.00495177 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FITCOIN คือ $ 0.00833283 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FITCOIN มีการเปลี่ยนแปลง +1.94% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +8.92% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +115.91% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

FITCOIN (FITCOIN) ข้อมูลการตลาด

$ 4.44M
--
$ 4.54M
903.55M
923,364,625.1820532
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ FITCOIN คือ $ 4.44M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FITCOIN คือ 903.55M โดยมีอุปทานรวมที่ 923364625.1820532 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 4.54M

ประวัติราคา FITCOIN (FITCOIN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา FITCOIN เป็น USD เท่ากับ $ +0.00040615
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FITCOIN เป็น USD เท่ากับ $ +0.0063544796
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FITCOIN เป็น USD เท่ากับ $ +0.0081954229
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FITCOIN เป็น USD เท่ากับ $ +0.0031393817641749247

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00040615+8.92%
30 วัน$ +0.0063544796+128.13%
60 วัน$ +0.0081954229+165.25%
90 วัน$ +0.0031393817641749247+172.48%

อะไรคือ FITCOIN (FITCOIN)

Introducing Fitted, your ultimate AI-powered virtual closet revolutionizing how you manage and style your wardrobe. Seamlessly upload your clothing items, experiment with endless outfit combinations, and curate your personal style with ease. Ready to refresh your closet? Resell gently used pieces directly through the app to embrace sustainable fashion. Share your favorite looks with friends and inspire others in our vibrant community. With over 300,000 downloads and 300 million+ views across social media, Fitted has become a go-to platform for fashion enthusiasts worldwide. Our users have uploaded over 1 million pieces, creating a dynamic space to explore trends, express individuality, and connect with like-minded style lovers. Whether you're mixing and matching for a special occasion or decluttering your wardrobe, Fitted empowers you to take control of your fashion journey with confidence and creativity.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา FITCOIN (USD)

FITCOIN (FITCOIN) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ FITCOIN (FITCOIN) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ FITCOIN

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา FITCOIN ตอนนี้!

FITCOIN เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ FITCOIN (FITCOIN)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ FITCOIN (FITCOIN) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ FITCOINโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ FITCOIN (FITCOIN)

วันนี้ FITCOIN (FITCOIN) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน FITCOIN เป็นUSD คือ 0.00495953 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน FITCOIN เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ FITCOIN เป็น USD คือ $ 0.00495953 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ FITCOIN คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ FITCOIN คือ $ 4.44M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ FITCOIN คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ FITCOIN คือ 903.55M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ FITCOIN คือเท่าใด?
FITCOIN ถึงราคา ATH ที่ 0.00833283 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ FITCOIN คือเท่าไร?
FITCOIN ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ FITCOIN คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ FITCOIN คือ -- USD
ปีนี้ FITCOIN จะสูงขึ้นอีกไหม?
FITCOIN อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา FITCOIN เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:11:30 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ FITCOIN (FITCOIN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

