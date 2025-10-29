ราคาปัจจุบัน Felysyum วันนี้ คือ 0.342286 USD ติดตามการอัปเดตราคา FELY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FELY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Felysyum วันนี้ คือ 0.342286 USD ติดตามการอัปเดตราคา FELY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FELY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Felysyum ราคา (FELY)

$0.342286
-1.20%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
Felysyum (FELY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:11:03 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Felysyum (FELY) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.342181
ต่ำสุด 24h
$ 0.347336
สูงสุด 24h

$ 0.342181
$ 0.347336
$ 0.356321
$ 0.240519
+0.03%

-1.26%

-2.37%

-2.37%

ราคาเรียลไทม์ Felysyum (FELY) คือ $0.342286 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFELY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.342181 และราคาสูงสุด $ 0.347336 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FELY คือ $ 0.356321 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.240519

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FELY มีการเปลี่ยนแปลง +0.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.26% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -2.37% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Felysyum (FELY) ข้อมูลการตลาด

$ 14.98M
--
$ 171.14M
43.77M
500,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Felysyum คือ $ 14.98M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FELY คือ 43.77M โดยมีอุปทานรวมที่ 500000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 171.14M

ประวัติราคา Felysyum (FELY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Felysyum เป็น USD เท่ากับ $ -0.0043947750333087
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Felysyum เป็น USD เท่ากับ $ +0.0054874949
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Felysyum เป็น USD เท่ากับ $ +0.0883716733
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Felysyum เป็น USD เท่ากับ $ +0.0915640161055286

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0043947750333087-1.26%
30 วัน$ +0.0054874949+1.60%
60 วัน$ +0.0883716733+25.82%
90 วัน$ +0.0915640161055286+36.52%

อะไรคือ Felysyum (FELY)

Felysyum is a crypto-powered ecosystem centered on education, innovation, and e-commerce. It addresses the challenge of limited knowledge in the crypto space by providing educational resources through SkillFullHub, a platform focused on cryptocurrency, blockchain, and emerging technologies. Felynova offers funding opportunities for innovators and creators to develop their ideas. Felyzone operates as a crypto-integrated marketplace for users to buy and sell products securely. The Aidora Charity Program supports education for underprivileged individuals, aiming to increase accessibility to crypto and emerging technologies. Felysyum functions as an integrated ecosystem that supports learning, innovation, and commerce within the digital economy.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Felysyum (USD)

Felysyum (FELY) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Felysyum (FELY) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Felysyum

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Felysyum ตอนนี้!

FELY เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Felysyum (FELY)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Felysyum (FELY) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ FELYโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Felysyum (FELY)

วันนี้ Felysyum (FELY) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน FELY เป็นUSD คือ 0.342286 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน FELY เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ FELY เป็น USD คือ $ 0.342286 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Felysyum คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ FELY คือ $ 14.98M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ FELY คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ FELY คือ 43.77M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ FELY คือเท่าใด?
FELY ถึงราคา ATH ที่ 0.356321 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ FELY คือเท่าไร?
FELY ถึงราคา ATL ที่ 0.240519 USD
ปริมาณการเทรดของ FELY คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ FELY คือ -- USD
ปีนี้ FELY จะสูงขึ้นอีกไหม?
FELY อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา FELY เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:11:03 (UTC+8)

