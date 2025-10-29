Felysyum ราคา (FELY)
+0.03%
-1.26%
-2.37%
-2.37%
ราคาเรียลไทม์ Felysyum (FELY) คือ $0.342286 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFELY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.342181 และราคาสูงสุด $ 0.347336 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FELY คือ $ 0.356321 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.240519
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FELY มีการเปลี่ยนแปลง +0.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.26% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -2.37% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Felysyum คือ $ 14.98M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FELY คือ 43.77M โดยมีอุปทานรวมที่ 500000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 171.14M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Felysyum เป็น USD เท่ากับ $ -0.0043947750333087
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Felysyum เป็น USD เท่ากับ $ +0.0054874949
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Felysyum เป็น USD เท่ากับ $ +0.0883716733
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Felysyum เป็น USD เท่ากับ $ +0.0915640161055286
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.0043947750333087
|-1.26%
|30 วัน
|$ +0.0054874949
|+1.60%
|60 วัน
|$ +0.0883716733
|+25.82%
|90 วัน
|$ +0.0915640161055286
|+36.52%
Felysyum is a crypto-powered ecosystem centered on education, innovation, and e-commerce. It addresses the challenge of limited knowledge in the crypto space by providing educational resources through SkillFullHub, a platform focused on cryptocurrency, blockchain, and emerging technologies. Felynova offers funding opportunities for innovators and creators to develop their ideas. Felyzone operates as a crypto-integrated marketplace for users to buy and sell products securely. The Aidora Charity Program supports education for underprivileged individuals, aiming to increase accessibility to crypto and emerging technologies. Felysyum functions as an integrated ecosystem that supports learning, innovation, and commerce within the digital economy.
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|10-27 16:29:31
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
|10-26 23:17:37
|อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
|10-26 19:10:22
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
|10-25 15:47:08
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
|10-25 13:34:16
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
|10-25 06:10:28
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้
