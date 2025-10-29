ราคาปัจจุบัน ELLA วันนี้ คือ 0.0013122 USD ติดตามการอัปเดตราคา ELLA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ELLA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน ELLA วันนี้ คือ 0.0013122 USD ติดตามการอัปเดตราคา ELLA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ELLA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ELLA ราคา (ELLA)

$0.0013122
-1.40%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
ELLA (ELLA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:57:31 (UTC+8)

ข้อมูลราคา ELLA (ELLA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00129967
ต่ำสุด 24h
$ 0.00135418
สูงสุด 24h

$ 0.00129967
$ 0.00135418
$ 0.00136588
$ 0
-0.34%

-1.49%

+2.22%

+2.22%

ราคาเรียลไทม์ ELLA (ELLA) คือ $0.0013122 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดELLA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00129967 และราคาสูงสุด $ 0.00135418 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ELLA คือ $ 0.00136588 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ELLA มีการเปลี่ยนแปลง -0.34% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.49% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.22% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

ELLA (ELLA) ข้อมูลการตลาด

$ 1.31M
--
$ 1.31M
999.96M
999,955,367.887856
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ELLA คือ $ 1.31M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ELLA คือ 999.96M โดยมีอุปทานรวมที่ 999955367.887856 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.31M

ประวัติราคา ELLA (ELLA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ELLA เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ELLA เป็น USD เท่ากับ $ +0.0004188741
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ELLA เป็น USD เท่ากับ $ +0.0015720056
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ELLA เป็น USD เท่ากับ $ +0.0010521638077326647

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.49%
30 วัน$ +0.0004188741+31.92%
60 วัน$ +0.0015720056+119.80%
90 วัน$ +0.0010521638077326647+404.62%

อะไรคือ ELLA (ELLA)

$ELLA is a unique project on the Solana blockchain, inspired by a rare blue merle French Bulldog.

$ELLA blends real-world charm with digital culture, aiming to create a loyal, community-driven ecosystem.

$ELLA is more than just a meme coin, $ELLA represents creativity, authenticity, and long-term vision—led by a proven team committed to building something meaningful, fun, and lasting in the crypto world and beyond.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา ELLA (USD)

ELLA (ELLA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ ELLA (ELLA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ ELLA

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา ELLA ตอนนี้!

ELLA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ ELLA (ELLA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ ELLA (ELLA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ELLAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ELLA (ELLA)

วันนี้ ELLA (ELLA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ELLA เป็นUSD คือ 0.0013122 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ELLA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ELLA เป็น USD คือ $ 0.0013122 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ ELLA คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ELLA คือ $ 1.31M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ELLA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ELLA คือ 999.96M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ELLA คือเท่าใด?
ELLA ถึงราคา ATH ที่ 0.00136588 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ELLA คือเท่าไร?
ELLA ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ ELLA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ELLA คือ -- USD
ปีนี้ ELLA จะสูงขึ้นอีกไหม?
ELLA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ELLA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

